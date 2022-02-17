https://arabic.sputniknews.com/20220217/إيران-تكشف-تطورات-مفاوضات-فيينا-وقت-اتخاذ-القرار-قد-حان-1058740993.html

إيران تكشف تطورات مفاوضات فيينا: وقت اتخاذ القرار قد حان

إيران تكشف تطورات مفاوضات فيينا: وقت اتخاذ القرار قد حان

أكد الوفد الايراني المفاوض في فيينا، أن "الوقت قد حان لاتخاذ القرار من قبل أطراف المفاوضات"، معلنا الاقتراب من الاتفاق أكثر من أي وقت آخر. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T10:35+0000

2022-02-17T10:35+0000

2022-02-17T10:35+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال مساعد الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض، علي باقري كني: "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من الوصول إلى اتفاق أكثر من أي وقت آخر، ولكن لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأوضح أن "الضرورة لتحقق هذا الهدف هو الواقعية والامتناع عن الطلبات الإضافية والاهتمام بتجربة الأعوام الأربعة الماضية"، مضيفا أن "وقت اتخاذ القرار قد حان من قبل أطراف مفاوضاتنا".وكشف المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، في وقت سابق اليوم، عن نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي.وأكدت وكالة فارس، صباح اليوم الخميس، أن "تصريح خامنئي جاء في خطاب ألقاه خلال لقاء مع بمناسبة انتفاضة أهالي مدينة تبريز بمحافظة آذربيجان شرقي، ضد نظام الشاه البائد، في العام 1978".وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد خامنئي أن لديه ملاحظات، وهي أن على الإيرانيين أن يأخذوا بعين الاعتبار نقاط لن تسبب مشاكل فيما بعد، ولكن تم تجاهل بعض هذه النقاط وظهرت المشاكل التي تراها بلاده.ولفت علي خامنئي إلى أن بلاده حققت إنجازات كبيرة خلال العقود الماضية، أحدها هو التقدم العلمي، إذ كانت سرعة إيران في التقدم العلمي تساوي عدة أضعاف المتوسط العالمي في هذا المجال، حيث حققت إيران تقدما خلال هذه الفترة التي تلت الثورة الإسلامية لم تكن تخطر على بال الشعب الإيراني في الأيام الأولى للثورة.وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، منذ أيام.وبعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/خامنئي-يكشف-نقاط-في-الاتفاق-النووي-لم-يتم-الاهتمام-بها-تسببت-في-الوضع-الحالي-1058738930.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني