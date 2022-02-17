https://arabic.sputniknews.com/20220217/ابتكار-مادة-من-النباتات-الإستوائية-لعلاج-السرطان-1058728696.html
ابتكار مادة من النباتات الإستوائية لعلاج السرطان
ابتكار مادة من النباتات الإستوائية لعلاج السرطان
قام باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية "MISIS"، كجزء من فريق دولي، بتصنيع مادة جديدة ذات خصائص فريدة مضادة للبكتيريا ومضادة للسرطان. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:18+0000
2022-02-17T08:18+0000
2022-02-17T08:18+0000
مجتمع
علوم
السرطان
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وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة المواد الكيميائية والفيزياء، أن الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "MISiS" طوروا تقنية لإنتاج أكسيد الزنك النانوي، والذي يتميز بأنه مادة غير سامة ولها نشاط تحفيزي ضوئي عالٍ وخصائص مضادة للأكسدة.واختبر العلماء نشاط المادة ضد البكتيريا المسببة للأمراض المختلفة، مثل بكتيريا المكورات العنقودية إيجابية الغرام. كما درسوا النشاط المضاد للسرطان في العصي النانوية المُصنَّعة باستخدام اختبارات قياس الألوان لتقييم النشاط الأيضي للخلايا.لإنشاء مادة جديدة، استخدم مؤلفو العمل مركبات كيميائية نباتية تم الحصول عليها من مستخلص أوراق مانيلكارا (Manilkara littoralis)، وهو نبات من عائلة "Sapotaceae"، منتشر في الغابات الإستوائية.وقال يفغيني كوليسنيكوف، مهندس قسم النظم النانوية الوظيفية والمواد عالية الحرارة في الجامعة الروسية: "إن معظم الطرق المستخدمة في تصنيع هذه المواد النانوية باهظة التكلفة أو تنطوي على استخدام مواد سامة تؤثر سلباً على الإنسان والبيئة. وقد طبقنا توليفة خضراء باستخدام مواد غير مكلفة وصديقة للبيئة".لتحضير المستخلص، جمع العلماء الأوراق الصغيرة لنبات M. littoralis من الغابات المطيرة في جزر "أندامان" و "نيكوبار" في الهند.تم بعد ذلك غسل الأوراق وتجفيفها وطحنها وتحضير المستخلص عند 80 درجة مئوية.وفقًا له، يخطط العلماء مستقبلا في إطار برنامج "الأولوية 2030"، لتطوير طريقة "خضراء" لتركيب المواد النانوية للتطبيقات الطبية الحيوية وتوسيع قائمة المواد التي تم الحصول عليها من حيث التركيب والبنية والتشكيل.ستعمل تقنيات التوليف الجديدة على توسيع نطاق تطبيق المواد المركبة بشكل كبير، مع الحفاظ على سلامتها للبشر والبيئة.مانيلكارا عبارة عن أشجار كبيرة دائمة الخضرة أو متساقطة الأوراق مع عصير حليبي، وأحيانا شجيرات، وهناك حوالي 70 نوعا في المجموع.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/روسيا-إيجاد-دواء-نووي-لمرضى-السرطان-1058578424.html
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مجتمع, علوم, السرطان
ابتكار مادة من النباتات الإستوائية لعلاج السرطان
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قام باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية "MISIS"، كجزء من فريق دولي، بتصنيع مادة جديدة ذات خصائص فريدة مضادة للبكتيريا ومضادة للسرطان.
وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة المواد الكيميائية والفيزياء، أن الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "MISiS" طوروا تقنية لإنتاج أكسيد الزنك النانوي، والذي يتميز بأنه مادة غير سامة ولها نشاط تحفيزي ضوئي عالٍ وخصائص مضادة للأكسدة.
واختبر العلماء نشاط المادة ضد البكتيريا المسببة للأمراض المختلفة، مثل بكتيريا المكورات العنقودية إيجابية الغرام. كما درسوا النشاط المضاد للسرطان في العصي النانوية المُصنَّعة باستخدام اختبارات قياس الألوان لتقييم النشاط الأيضي للخلايا.
لإنشاء مادة جديدة، استخدم مؤلفو العمل مركبات كيميائية نباتية تم الحصول عليها من مستخلص أوراق مانيلكارا (Manilkara littoralis)، وهو نبات من عائلة "Sapotaceae"، منتشر في الغابات الإستوائية.
وقال يفغيني كوليسنيكوف، مهندس قسم النظم النانوية الوظيفية والمواد عالية الحرارة في الجامعة الروسية: "إن معظم الطرق المستخدمة في تصنيع هذه المواد النانوية باهظة التكلفة أو تنطوي على استخدام مواد سامة تؤثر سلباً على الإنسان والبيئة. وقد طبقنا توليفة خضراء باستخدام مواد غير مكلفة وصديقة للبيئة".
لتحضير المستخلص، جمع العلماء الأوراق الصغيرة لنبات M. littoralis من الغابات المطيرة في جزر "أندامان" و "نيكوبار" في الهند.
تم بعد ذلك غسل الأوراق وتجفيفها وطحنها وتحضير المستخلص عند 80 درجة مئوية.
وأضاف يفغيني كوليسنيكوف: "استخدمنا هذا المستخلص كعامل استقرار في تخليق نانورودات أكسيد الزنك، حيث يعمل كعامل الأكسدة والاختزال في تحلل الأسيتات. ونتيجة لذلك، تمكنا من تطوير طريقة بديلة للحصول على الأدوية المضادة للسرطان والبكتيريا".
وفقًا له، يخطط العلماء مستقبلا في إطار برنامج "الأولوية 2030"، لتطوير طريقة "خضراء" لتركيب المواد النانوية للتطبيقات الطبية الحيوية وتوسيع قائمة المواد التي تم الحصول عليها من حيث التركيب والبنية والتشكيل.
ستعمل تقنيات التوليف الجديدة على توسيع نطاق تطبيق المواد المركبة بشكل كبير، مع الحفاظ على سلامتها للبشر والبيئة.
مانيلكارا عبارة عن أشجار كبيرة دائمة الخضرة أو متساقطة الأوراق مع عصير حليبي، وأحيانا شجيرات، وهناك حوالي 70 نوعا في المجموع.