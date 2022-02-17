https://arabic.sputniknews.com/20220217/اتفاق-بين-سوناطراك-الجزائرية-وسينوبك-الصينية-لتخزين-الغاز-الطبيعي-الجزائري-المسال-1058767578.html
اتفاق بين "سوناطراك" الجزائرية و"سينوبك" الصينية لتخزين الغاز الطبيعي الجزائري المسال
اتفاق بين "سوناطراك" الجزائرية و"سينوبك" الصينية لتخزين الغاز الطبيعي الجزائري المسال
وقعت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" عقدا مع مجموعة "سينوبك" الصينية، بقيمة 25 مليار دينار (178.6 مليون دولار)، لبناء مستودع لتخزين الغاز الطبيعي المسال. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:16+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن المستودع الذي يبلغ حجمه 150 ألف متر مكعب سيقام في مرفأ سكيكدة شرقي الجزائر.وقالت "سوناطراك"، في بيان، إن "العقد الذي تبلغ آجال إنجازه 40 شهرا، يتضمن إنجاز مشروع لتفكيك الخزانين الموجودين على مستوى المركب، كما يتضمن المشروع توفير تجهيزات وتركيبها من أجل ربط الخزان الجديد بنظام تحميل الغاز الطبيعي المميع للمشروع الجاري إنجازه للرصيف الجديد المخصص لتوسعة ميناء النفط لسكيكدة".وأضافت الشركة في بيانها: "المشروع سيرفع من سعة تخزين الغاز المسال للشركة، ويزيد من قدرات تعبئته"، مؤكدة "أن إبرام العقد سيسمح بدعم قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال للشركة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها باعتبارها شركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال".ويأتي المشروع الجديد، في ظل مساعي الشركة لتعزيز قدراتها التصديرية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد المستورد الرئيس للغاز الجزائري.هذا وقد وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية)، يوم السبت، الماضي، عقدا لتقاسم إنتاج حقل نفطي شمالي النيجر.وذكر بيان صادر عن "سوناطراك"، في وقت متأخر من أمس السبت، أنها وقعت عبر شركتها الفرعية (BVI) عقدا مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر، لتقاسم إنتاج الحقل النفطي "كفرا".وكانت "سوناطراك"، أجريت أول عملية حفر بئر استكشافية بحقل "كفرا" شمالي النيجر عام 2018، ما أظهر وجود احتياطات محتملة تقدر بـ 168 مليون برميل، إضافة لكميات من النفط الثقيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/سوناطراك-الجزائرية-توقع-عقد-تقاسم-إنتاج-حقل-نفطي-في-النيجر-1058502845.html
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العالم العربي, الجزائر, سوناطراك
اتفاق بين "سوناطراك" الجزائرية و"سينوبك" الصينية لتخزين الغاز الطبيعي الجزائري المسال
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وقعت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" عقدا مع مجموعة "سينوبك" الصينية، بقيمة 25 مليار دينار (178.6 مليون دولار)، لبناء مستودع لتخزين الغاز الطبيعي المسال.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن المستودع الذي يبلغ حجمه 150 ألف متر مكعب سيقام في مرفأ سكيكدة شرقي الجزائر.
وقالت "سوناطراك"، في بيان، إن "العقد الذي تبلغ آجال إنجازه 40 شهرا، يتضمن إنجاز مشروع لتفكيك الخزانين الموجودين على مستوى المركب، كما يتضمن المشروع توفير تجهيزات وتركيبها من أجل ربط الخزان الجديد بنظام تحميل الغاز الطبيعي المميع للمشروع الجاري إنجازه للرصيف الجديد المخصص لتوسعة ميناء النفط لسكيكدة".
وأضافت الشركة في بيانها: "المشروع سيرفع من سعة تخزين الغاز المسال للشركة، ويزيد من قدرات تعبئته"، مؤكدة "أن إبرام العقد سيسمح بدعم قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال للشركة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها باعتبارها شركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال".
ويأتي المشروع الجديد، في ظل مساعي الشركة لتعزيز قدراتها التصديرية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، التي تعد المستورد الرئيس للغاز الجزائري.
هذا وقد وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية)، يوم السبت، الماضي، عقدا لتقاسم إنتاج حقل نفطي شمالي النيجر.
وذكر بيان صادر عن "سوناطراك"، في وقت متأخر من أمس السبت، أنها وقعت عبر شركتها الفرعية (BVI) عقدا مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر، لتقاسم إنتاج الحقل النفطي "كفرا".
وكانت "سوناطراك"، أجريت أول عملية حفر بئر استكشافية بحقل "كفرا" شمالي النيجر عام 2018، ما أظهر وجود احتياطات محتملة تقدر بـ 168 مليون برميل، إضافة لكميات من النفط الثقيل.