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https://arabic.sputniknews.com/20220217/استقرار-سعر-الدولار-رغم-المخاوف-بشأن-أوكرانيا-1058740295.html
استقرار سعر الدولار رغم المخاوف بشأن أوكرانيا
استقرار سعر الدولار رغم المخاوف بشأن أوكرانيا
استقرت أسعار الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، فيما تمسك الين الياباني بمكاسبه السابقة في ظل مزاعم غربية أثارت مخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:22+0000
2022-02-17T10:22+0000
اقتصاد
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وقالت "رويترز" إن الدولار كان قد تراجع عن ارتفاعاته في التعاملات الأسيوية بعد نشر نبأ إطلاق قوات الأمن الأوكرانية النار على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، لكن المستثمرين ظلوا قلقين من أن تهاجم روسيا أوكرانيا على الرغم من التفاؤل في مطلع الأسبوع بشأن إمكانية التوصل لحل دبلوماسي لتجنب الصراع.في السياق ذاته، استقر مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات على 95.747 بعد ارتفاعه عن مستوى 96 في التعاملات الآسيوية.وظل سعر الروبل الروسي أقل من أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 البالغ 80 روبلا للدولار الذي سجله الشهر الماضي، في إشارة على أن الأسواق لم تصب بالفزع بعد، في حين شهدت عائدات السندات ارتفاعا طفيفا فقط.وارتفع اليورو عن مستوياته المنخفضة السابقة التي هبط فيها 0.4 في المئة بعد "أنباء أوكرانيا"، لكن النفي الأوكراني هدأ السوق وسجل اليورو 1.1382 دولار، فيما تمسك الين والفرنك السويسري بمكاسبهما السابقة وارتفع الين 0.2 في المئة وصعد الفرنك السويسري 0.1 في المئة.
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اقتصاد

استقرار سعر الدولار رغم المخاوف بشأن أوكرانيا

10:22 GMT 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، فيما تمسك الين الياباني بمكاسبه السابقة في ظل مزاعم غربية أثارت مخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا.
وقالت "رويترز" إن الدولار كان قد تراجع عن ارتفاعاته في التعاملات الأسيوية بعد نشر نبأ إطلاق قوات الأمن الأوكرانية النار على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، لكن المستثمرين ظلوا قلقين من أن تهاجم روسيا أوكرانيا على الرغم من التفاؤل في مطلع الأسبوع بشأن إمكانية التوصل لحل دبلوماسي لتجنب الصراع.
في السياق ذاته، استقر مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات على 95.747 بعد ارتفاعه عن مستوى 96 في التعاملات الآسيوية.
وظل سعر الروبل الروسي أقل من أعلى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 البالغ 80 روبلا للدولار الذي سجله الشهر الماضي، في إشارة على أن الأسواق لم تصب بالفزع بعد، في حين شهدت عائدات السندات ارتفاعا طفيفا فقط.
وارتفع اليورو عن مستوياته المنخفضة السابقة التي هبط فيها 0.4 في المئة بعد "أنباء أوكرانيا"، لكن النفي الأوكراني هدأ السوق وسجل اليورو 1.1382 دولار، فيما تمسك الين والفرنك السويسري بمكاسبهما السابقة وارتفع الين 0.2 في المئة وصعد الفرنك السويسري 0.1 في المئة.
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