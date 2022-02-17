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اكتشاف سمكة "قرش شبح" نادرة.... صورة
اكتشاف سمكة "قرش شبح" نادرة.... صورة
اكتشف علماء من نيوزيلندا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد، إحدى أسماك القرش الشبح الصغيرة والنادرة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T05:11+0000
2022-02-17T05:11+0000
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ونشر المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي، على موقعه الإلكتروني بيانا جاء فيه: "تمكنا من رصد سمكة قرش المياه العميقة حديثة الفقس على عمق نحو 1200 متر تحت الماء في شاثام رايز".ووصفت بريت فينوتشي، إحدى عالمات المعهد والتي شاركت بالاكتشاف، قائلة : "هذا الاكتشاف شديد الندرة ومثير للاهتمام بشدة"، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.مشيرة إلى أن صغار "القرش الشبح" تظهر عليها خصائص مختلفة عن نظرائها البالغين، مضيفة أنه "بناءً على أنواع الخرافيات التي درسناها جيداً، نعرف أن صغار السمك والبالغين لديهم متطلبات غذائية وموائل مختلفة".من جهتها قالت صحيفة "إندبندنت"، إنه نادرا ما يعثر على سمكة قرش "الشبح"، كما أنَّ رصد أسماك صغيرة من هذا النوع أمرٌ أكثر ندرة وفقاً للمعهد، حيث "تنمو أجنّتها داخل كبسولات بيض في قاع البحر، وتتغذى على صفار البيض حتى تصبح جاهزةً للفقس".يذكر أن هذا النوع من الأسماك يعرف أيضاً اسم الخرافيات، وهي ليست من أسماك القرش في الواقع؛ بل هي من الأقارب الغضروفيين لأسماك القرش والرقيطة.
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اكتشاف سمكة "قرش شبح" نادرة.... صورة

05:11 GMT 17.02.2022
© Photo / pixabay/lizzybeth74أحد أصناف أسماك القرش الغريبة
أحد أصناف أسماك القرش الغريبة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Photo / pixabay/lizzybeth74
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اكتشف علماء من نيوزيلندا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد، إحدى أسماك القرش الشبح الصغيرة والنادرة.
ونشر المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي، على موقعه الإلكتروني بيانا جاء فيه: "تمكنا من رصد سمكة قرش المياه العميقة حديثة الفقس على عمق نحو 1200 متر تحت الماء في شاثام رايز".
ووصفت بريت فينوتشي، إحدى عالمات المعهد والتي شاركت بالاكتشاف، قائلة : "هذا الاكتشاف شديد الندرة ومثير للاهتمام بشدة"، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية.
مشيرة إلى أن صغار "القرش الشبح" تظهر عليها خصائص مختلفة عن نظرائها البالغين، مضيفة أنه "بناءً على أنواع الخرافيات التي درسناها جيداً، نعرف أن صغار السمك والبالغين لديهم متطلبات غذائية وموائل مختلفة".
من جهتها قالت صحيفة "إندبندنت"، إنه نادرا ما يعثر على سمكة قرش "الشبح"، كما أنَّ رصد أسماك صغيرة من هذا النوع أمرٌ أكثر ندرة وفقاً للمعهد، حيث "تنمو أجنّتها داخل كبسولات بيض في قاع البحر، وتتغذى على صفار البيض حتى تصبح جاهزةً للفقس".
يذكر أن هذا النوع من الأسماك يعرف أيضاً اسم الخرافيات، وهي ليست من أسماك القرش في الواقع؛ بل هي من الأقارب الغضروفيين لأسماك القرش والرقيطة.
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