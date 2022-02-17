https://arabic.sputniknews.com/20220217/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأيام-المقبلة-1058749338.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الخميس، من تقلبات في الطقس خلال الأيام المقبلة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس يشهد بداية من غد الجمعة، حالة من عدم الاستقرار، مع فرص لسقوط الأمطار، والتي تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأضافت الهيئة أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تشهد البلاد أحوالا جوية غير المستقرة، بدءا من مساء الجمعة وحتى الأحد المقبل.ويشهد طقس الجمعة أمطارا متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتدخفيفة إلى الوجه البحري على فترات متقطعة.كما توقع الخبراء وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأرصاد-المصرية-تحذر-البرودة-تصل-إلى-حد-الصقيع-ليلا-1058672136.html
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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الخميس، من تقلبات في الطقس خلال الأيام المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس يشهد بداية من غد الجمعة، حالة من عدم الاستقرار
، مع فرص لسقوط الأمطار، والتي تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وأضافت الهيئة أن خبراء الأرصاد
يتوقعون أن تشهد البلاد أحوالا جوية غير المستقرة، بدءا من مساء الجمعة وحتى الأحد المقبل.
ويشهد طقس الجمعة أمطارا متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد
خفيفة إلى الوجه البحري على فترات متقطعة.
كما توقع الخبراء وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.