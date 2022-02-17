https://arabic.sputniknews.com/20220217/البرهان-يؤكد-لأمريكا-عدم-تمسك-المكون-العسكري-بالسلطة-في-السودان-1058775987.html
البرهان يؤكد لأمريكا عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة في السودان
البرهان يؤكد لأمريكا عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة في السودان
أكد رئيس المجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، لأمريكا، اليوم الخميس، عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة، واستعداده لتسليمها... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:10+0000
2022-02-17T17:10+0000
2022-02-17T17:10+0000
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جاء ذلك خلال استقبال البرهان في القصر الجمهوري، القائمة بأعمال سفارة أمريكا بالخرطوم، لوسي تاملين، بحسب بيان رسمي.كما شدد البرهان لتاملين "التزام الحكومة السودانية بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية".وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، وأكد إستقلالية السلطات القضائية والعدلية".وجدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه مع القائم بأعمال سفارة أمريكا بالخرطوم "التزام بلاده بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين"، وفقا للبيان.من ناحيتها، أكدت لوسي تاملين خلال لقائها بالبرهان "دعم بلادها سياسيا وماديا لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني".وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
البرهان يؤكد لأمريكا عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة في السودان
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أكد رئيس المجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، لأمريكا، اليوم الخميس، عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة، واستعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة.
جاء ذلك خلال استقبال البرهان في القصر الجمهوري، القائمة بأعمال سفارة أمريكا بالخرطوم، لوسي تاملين، بحسب بيان رسمي.
كما شدد البرهان لتاملين "التزام الحكومة السودانية بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية".
وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، وأكد إستقلالية السلطات القضائية والعدلية".
وجدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه مع القائم بأعمال سفارة أمريكا بالخرطوم "التزام بلاده بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين"، وفقا للبيان.
من ناحيتها، أكدت لوسي تاملين خلال لقائها بالبرهان "دعم بلادها سياسيا وماديا لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني".
وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة
.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات
بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.