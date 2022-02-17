https://arabic.sputniknews.com/20220217/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-موقع-يضم-غرف-عمليات-للتحكم-بالمسيرات-غربي-صنعاء-1058784073.html
التحالف العربي يعلن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالمسيرات غربي صنعاء
التحالف العربي يعلن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالمسيرات غربي صنعاء
أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، شن ضربات جوية لحماية المدنيين، لافتًا إلى تدمير موقع يضم غرفة عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة في العاصمة... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T23:37+0000
2022-02-17T23:37+0000
2022-02-17T23:38+0000
قوات التحالف العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر التحالف العربي، في بيان، ونقلت عنه الإخبارية السعودية، الجمعة أنه "تم شن ضربات جوية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين وتدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/أنصار-الله-تؤكد-استهداف-وزارة-الاتصالات-في-صنعاء-والتحالف-العربي-يرد-1058522397.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات التحالف العربي
التحالف العربي يعلن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالمسيرات غربي صنعاء
23:37 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 23:38 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، شن ضربات جوية لحماية المدنيين، لافتًا إلى تدمير موقع يضم غرفة عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة في العاصمة اليمنية صنعاء.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر التحالف العربي، في بيان، ونقلت عنه الإخبارية السعودية، الجمعة أنه "تم شن ضربات جوية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين وتدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة
، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.