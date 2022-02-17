عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الجوازات-السعودية-تصدر-توضيحا-بخصوص-السفر-من-البلاد-1058769167.html
"الجوازات السعودية" تصدر توضيحا بخصوص السفر من البلاد
"الجوازات السعودية" تصدر توضيحا بخصوص السفر من البلاد
أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية أن هناك عددا من الدول تم تعليق السفر إليها من داخل المملكة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:41+0000
2022-02-17T14:41+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050017197_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e272a71dc24aac09480b98473b8cd0ba.jpg
وحسب ما نقلته جريدة عكاظ السعودية فقد أكدت الإدارة العامة للجوازات أن هناك 16 دولة اتخذت السلطات قرارا بتعليق السفر إليها.وفيما أشارت إلى أن هذا التعليق للسفر إلى تلك الدول سببه تفشي فيروس كورونا، لفتت إلى أن هذه الدول هي لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت منذ بداية الجائحة عدة قرارات بمنع السفر إلى بعض الدول، بناء على الوضع الوبائي في الدولة التي يتم اتخاذ القرار بشأنها.
https://arabic.sputniknews.com/20210516/بينهم-5-دول-عربية-السعودية-تمنع-مواطنيها-من-السفر-لـ13-دولة-1048982091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050017197_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3c1cd73234ecc24382274b7086c11f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

"الجوازات السعودية" تصدر توضيحا بخصوص السفر من البلاد

14:41 GMT 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMMED BENMANSOURمطار أبها السعودي بعد القصف اليمني الحوثي، السعودية 31 أغسطس 2021
مطار أبها السعودي بعد القصف اليمني الحوثي، السعودية 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / MOHAMMED BENMANSOUR
تابعنا عبرGoogle news
أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية أن هناك عددا من الدول تم تعليق السفر إليها من داخل المملكة.
وحسب ما نقلته جريدة عكاظ السعودية فقد أكدت الإدارة العامة للجوازات أن هناك 16 دولة اتخذت السلطات قرارا بتعليق السفر إليها.
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2021
بينهم 5 دول عربية... السعودية تمنع مواطنيها من السفر لـ13 دولة
16 مايو 2021, 20:38 GMT
وفيما أشارت إلى أن هذا التعليق للسفر إلى تلك الدول سببه تفشي فيروس كورونا، لفتت إلى أن هذه الدول هي لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت منذ بداية الجائحة عدة قرارات بمنع السفر إلى بعض الدول، بناء على الوضع الوبائي في الدولة التي يتم اتخاذ القرار بشأنها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала