https://arabic.sputniknews.com/20220217/الجوازات-السعودية-تصدر-توضيحا-بخصوص-السفر-من-البلاد-1058769167.html
"الجوازات السعودية" تصدر توضيحا بخصوص السفر من البلاد
"الجوازات السعودية" تصدر توضيحا بخصوص السفر من البلاد
أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية أن هناك عددا من الدول تم تعليق السفر إليها من داخل المملكة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:41+0000
2022-02-17T14:41+0000
2022-02-17T14:41+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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وحسب ما نقلته جريدة عكاظ السعودية فقد أكدت الإدارة العامة للجوازات أن هناك 16 دولة اتخذت السلطات قرارا بتعليق السفر إليها.وفيما أشارت إلى أن هذا التعليق للسفر إلى تلك الدول سببه تفشي فيروس كورونا، لفتت إلى أن هذه الدول هي لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت منذ بداية الجائحة عدة قرارات بمنع السفر إلى بعض الدول، بناء على الوضع الوبائي في الدولة التي يتم اتخاذ القرار بشأنها.
https://arabic.sputniknews.com/20210516/بينهم-5-دول-عربية-السعودية-تمنع-مواطنيها-من-السفر-لـ13-دولة-1048982091.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا
"الجوازات السعودية" تصدر توضيحا بخصوص السفر من البلاد
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أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية أن هناك عددا من الدول تم تعليق السفر إليها من داخل المملكة.
وحسب ما نقلته جريدة عكاظ
السعودية فقد أكدت الإدارة العامة للجوازات أن هناك 16 دولة اتخذت السلطات قرارا بتعليق السفر إليها.
وفيما أشارت إلى أن هذا التعليق للسفر إلى تلك الدول سببه تفشي فيروس كورونا، لفتت إلى أن هذه الدول هي لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا
، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت منذ بداية الجائحة عدة قرارات بمنع السفر
إلى بعض الدول، بناء على الوضع الوبائي في الدولة التي يتم اتخاذ القرار بشأنها.