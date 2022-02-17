https://arabic.sputniknews.com/20220217/الجيش-الأردني-رصدنا-160-جماعة-تقوم-بعمليات-التهريب-بالقرب-من-حدودنا-1058739286.html
الجيش الأردني: رصدنا 160 جماعة تقوم بعمليات التهريب بالقرب من حدودنا
الجيش الأردني: رصدنا 160 جماعة تقوم بعمليات التهريب بالقرب من حدودنا
أكد الجيش الأردني أنه رصد أكثر من 160 جماعة تقوم بعمليات تهريب المخدرات على الحدود المشتركة مع الجانب السوري. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T09:59+0000
2022-02-17T09:59+0000
2022-02-17T09:59+0000
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حشيش
الحدود السورية
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة رؤيا الأردنية، أكد العقيد الركن زيد الدباس، من القيادة العامة للقوات المسلحة، أنهم رصدوا وجود "أكثر من 160 جماعة تقوم بعمليات التهريب بالقرب من الحدود الأردنية، يرافقهم في بعض الأحيان عصابات مسلحة".تصريحات المسؤول العسكري الأردني جاءت خلال مؤتمر صحفي في الحدود الشمالية الشرقية بين الأردن وسوريا، اليوم الخميس.ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية تشاركت مع الجانب السوري "كافة المعلومات، والتقينا بمختلف القيادات من الجانب السوري"، مشسيرا إلى تعاون بين الجانبين في هذا الإطار، معللا: "الجانب الرسمي السوري، هو المعني بالتعامل مع الجماعات الموجودة في الداخل السوري".إلى ذلك أعلن مدير الإعلام العسكري العقيد الركن مصطفى الحياري، أن الجيش الأردني "قتل 30 شخصا من المهربين وأحبط 16 مليون حبة مخدر و17 الف كف حشيش منذ تغيير قواعد الاشتباك".وشدد مدير الإعلام العسكري الأردني على "أن أي عنصر يدخل الساتر الحرام هو عرضه لهدف القوات المسلحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220127/القوات-الأردنية-تحبط-محاولة-تهريب-مخدرات-من-الأراضي-السورية-وتقتل-27-مهربا-1057228157.html
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أخبار الأردن, حشيش, الحدود السورية
الجيش الأردني: رصدنا 160 جماعة تقوم بعمليات التهريب بالقرب من حدودنا
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أكد الجيش الأردني أنه رصد أكثر من 160 جماعة تقوم بعمليات تهريب المخدرات على الحدود المشتركة مع الجانب السوري.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة رؤيا
الأردنية، أكد العقيد الركن زيد الدباس، من القيادة العامة للقوات المسلحة، أنهم رصدوا وجود "أكثر من 160 جماعة تقوم بعمليات التهريب بالقرب من الحدود الأردنية، يرافقهم في بعض الأحيان عصابات مسلحة".
تصريحات المسؤول العسكري الأردني جاءت خلال مؤتمر صحفي في الحدود الشمالية الشرقية بين الأردن وسوريا، اليوم الخميس.
وأكد الدباس أن هذه العصابات "تستخدم طائرات مسيرة وسيارات عالية الجاهزية"، مؤكدا أن الجيش الأردني جمع معلومات عنهم تتضمن "طريقة تصنيعهم للمخدرات وطريقة عملهم ورصدهم للحد الأردني".
ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية تشاركت مع الجانب السوري "كافة المعلومات، والتقينا بمختلف القيادات من الجانب السوري"، مشسيرا إلى تعاون بين الجانبين في هذا الإطار، معللا: "الجانب الرسمي السوري
، هو المعني بالتعامل مع الجماعات الموجودة في الداخل السوري".
وقال: "السنوات الماضية شهدت حالة من الفوضى على الحدود من الجانب السوري، ومنذ عام شهدت الحدود هدوء نسبي، وكان الأردن أحد هذه الأسباب التي تسبب بالهدوء".
إلى ذلك أعلن مدير الإعلام العسكري العقيد الركن مصطفى الحياري، أن الجيش الأردني
"قتل 30 شخصا من المهربين وأحبط 16 مليون حبة مخدر و17 الف كف حشيش منذ تغيير قواعد الاشتباك".
وشدد مدير الإعلام العسكري الأردني على "أن أي عنصر يدخل الساتر الحرام هو عرضه لهدف القوات المسلحة".