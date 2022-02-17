عربي
مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الأمريكية-الاتصال-بين-بلينكن-ولافروف-قد-يتم-بعد-الرد-على-مقترحات-واشنطن-الأمنية-1058724522.html
الخارجية الأمريكية: الاتصال بين بلينكن ولافروف قد يتم بعد الرد على مقترحات واشنطن الأمنية
الخارجية الأمريكية: الاتصال بين بلينكن ولافروف قد يتم بعد الرد على مقترحات واشنطن الأمنية
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد يجريان جولة محادثات أخرى بعد تلقي واشنطن ردا... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T00:40+0000
2022-02-17T00:40+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056795546_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_7431c63fbaed84f617cbcd2a1aef9f39.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وقال برايس في مقابلة مع قناة " إم إس إن بي سي:" بمجرد أن نتلقى هذا [الرد من روسيا]، أعتقد أن ذلك سيكون فرصة طبيعية لكليهما [بلينكن ولافروف] للاتصال مرة أخرى".وأضاف برايس أنه لم يدرج على جدول أعمال بلينكن حتى الآن إي محادثة هاتفية أو لقاء وجهاً لوجه مع لافروف.ويوم الاثنين الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة تواصل الانخراط مع روسيا في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، وهي مستعدة للقاء آخر مع نظرائها الروس".وأضاف "نحن نعمل بنشاط للتوصل إلى حل دبلوماسي ونواصل التواصل مع الحكومة الروسية في أعقاب مكالمة الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين".وتابع: الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقات مينسك وتعتقد أن انسحاب القوات الروسية المنتشرة في شرق أوكرانيا سيكون خطوة جيدة".ونفت روسيا مرارا وجود أي قوات على الأرض في منطقة دونباس، مشيرة إلى أن قواتها موجودة داخل حدود الدولة الروسية.ويدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-تعمل-بنشاط-للوصول-إلى-حل-دبلوماسي-مع-روسيا-1058556825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056795546_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6f0ece9f8c1a75a29726c4f2de7e56c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية الأمريكية: الاتصال بين بلينكن ولافروف قد يتم بعد الرد على مقترحات واشنطن الأمنية

00:40 GMT 17.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد يجريان جولة محادثات أخرى بعد تلقي واشنطن ردا من موسكو على مقترحاتها الأمنية .
واشنطن- سبوتنيك. وقال برايس في مقابلة مع قناة " إم إس إن بي سي:" بمجرد أن نتلقى هذا [الرد من روسيا]، أعتقد أن ذلك سيكون فرصة طبيعية لكليهما [بلينكن ولافروف] للاتصال مرة أخرى".
وأضاف برايس أنه لم يدرج على جدول أعمال بلينكن حتى الآن إي محادثة هاتفية أو لقاء وجهاً لوجه مع لافروف.
نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات أمنية في بعثة الولايات المتحدة في جنيف، سويسرا، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل بنشاط للوصول إلى حل دبلوماسي مع روسيا
14 فبراير, 17:00 GMT
ويوم الاثنين الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة تواصل الانخراط مع روسيا في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، وهي مستعدة للقاء آخر مع نظرائها الروس".
وأضاف "نحن نعمل بنشاط للتوصل إلى حل دبلوماسي ونواصل التواصل مع الحكومة الروسية في أعقاب مكالمة الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين".
وتابع: الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقات مينسك وتعتقد أن انسحاب القوات الروسية المنتشرة في شرق أوكرانيا سيكون خطوة جيدة".
ونفت روسيا مرارا وجود أي قوات على الأرض في منطقة دونباس، مشيرة إلى أن قواتها موجودة داخل حدود الدولة الروسية.
ويدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала