https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الروسية-تصف-تقييمات-بساكي-للمقابر-الجماعية-في-دونباس-بأنها-تكفير-1058764155.html
الخارجية الروسية تصف تقييمات بساكي للمقابر الجماعية في دونباس بأنها تكفير
الخارجية الروسية تصف تقييمات بساكي للمقابر الجماعية في دونباس بأنها تكفير
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس 17 فبراير/شباط أن تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي حول المقابر... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:50+0000
2022-02-17T13:50+0000
2022-02-17T13:50+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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في 16 فبراير، قالت بساكي إن التصريحات الروسية حول المقابر الجماعية في دونباس هي معلومات مضللة. وفقًا لها، تبحث موسكو عن طريقة لتبرير الغزو المحتمل المزعوم لأوكرانيا.كما حثت بساكي على عدم التحدث بمثل هذه الغطرسة عندما يتعلق الأمر بالضحايا المدنيين، وعدم الانحدار إلى التكفير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية تصف تقييمات بساكي للمقابر الجماعية في دونباس بأنها تكفير
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس 17 فبراير/شباط أن تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي حول المقابر الجماعية للمدنيين في دونباس غير مسؤولة.
في 16 فبراير، قالت بساكي إن التصريحات الروسية حول المقابر الجماعية في دونباس هي معلومات مضللة. وفقًا لها، تبحث موسكو عن طريقة لتبرير الغزو المحتمل المزعوم لأوكرانيا.
وكتبت زاخاروفا على تلغرام: "عزيزتي جين، ربما سمحت لنفسك بهذه التصريحات بدافع الجهل. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها شرح حقيقة أنك تشك في معاناة سكان دونباس. <...> أطلب بيانات "المخابرات الأمريكية" التي تشيرين إليها طوال الوقت. لا تسمح لنفسك بالتحدث بطريقة غير مسؤولة عن مثل هذه الموضوعات المأساوية التي ليس لديك فكرة عنها".
كما حثت بساكي على عدم التحدث بمثل هذه الغطرسة عندما يتعلق الأمر بالضحايا المدنيين، وعدم الانحدار إلى التكفير.