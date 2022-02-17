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https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الروسية-تطلب-انسحاب-القوات-الأمريكية-من-وسط-وشرق-أوروبا-والبلطيق-1058768805.html
الخارجية الروسية تطلب انسحاب القوات الأمريكية من وسط وشرق أوروبا والبلطيق
الخارجية الروسية تطلب انسحاب القوات الأمريكية من وسط وشرق أوروبا والبلطيق
قالت وزارة الخارجية الروسية إن "الرد الأمني الروسي، المشترك مع الولايات المتحدة، يؤكد عدم قبول مطالب سحب القوات من بعض المناطق الروسية". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:33+0000
2022-02-17T14:33+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان الوزارة: "إن النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مباشرة على الحدود الروسية ينذر بالخطر، بينما لا يزال يتم تجاهل الخطوط الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها".ووصف البيان "المطالب النهائية لسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية مصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة أمر غير مقبول ويقوض آفاق التوصل إلى اتفاقات حقيقية".وأضافت الخارجية الروسية: "قامت الولايات المتحدة بتحريف مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في اتجاه إيجاد مزايا لواشنطن وحلفائها، وتجاهلت طبيعة حزمة المقترحات، واختيار الموضوعات المناسبة لها".وأوضحت: "شدد ردنا على عدم مقبولية مطالب سحب القوات من مناطق معينة في روسيا".وأشارت إلى أنه "من أجل خفض التصعيد حول أوكرانيا، تحتاج كييف إلى الامتثال لاتفاقيات مينسك، ووقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وسحب تلك التي تم توريدها بالفعل، واستدعاء جميع المستشارين، والمدربين الغربيين، وامتناع الناتو عن التدرب مع أوكرانيا".وأردف البيان: "ترد روسيا بالإصرار على انسحاب جميع القوات والأسلحة الأمريكية من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق".وتابع: "تتوقع روسيا مقترحات ملموسة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن محتوى وأشكال الرفض القانوني للحلف للتوسع شرقًا، فلا يمكن النظر في قضايا الحد من التسلح بمعزل عن مواضيع الضمانات الأخرى".وزار السفير الأمريكي جون سوليفان مبنى وزارة الخارجية الروسية فى وقت سابق اليوم الخميس، وبعد أن مكث هناك حوالي 15 دقيقة، غادر المكتب الدبلوماسي الروسي دون التحدث إلى الصحفيين، وبحسب وزارة الخارجية الروسية، نقلت موسكو للسفير الأمريكي رد الفعل على الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الكرملين-يؤكد-حق-روسيا-السيادي-في-تحريك-قواتها-داخل-أراضيها-1058751466.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تطلب انسحاب القوات الأمريكية من وسط وشرق أوروبا والبلطيق

14:33 GMT 17.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
/
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن "الرد الأمني الروسي، المشترك مع الولايات المتحدة، يؤكد عدم قبول مطالب سحب القوات من بعض المناطق الروسية".
وجاء في بيان الوزارة: "إن النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مباشرة على الحدود الروسية ينذر بالخطر، بينما لا يزال يتم تجاهل الخطوط الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها".
ووصف البيان "المطالب النهائية لسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية مصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة أمر غير مقبول ويقوض آفاق التوصل إلى اتفاقات حقيقية".
وأضافت الخارجية الروسية: "قامت الولايات المتحدة بتحريف مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في اتجاه إيجاد مزايا لواشنطن وحلفائها، وتجاهلت طبيعة حزمة المقترحات، واختيار الموضوعات المناسبة لها".
وأوضحت: "شدد ردنا على عدم مقبولية مطالب سحب القوات من مناطق معينة في روسيا".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
الكرملين يؤكد حق روسيا السيادي في تحريك قواتها داخل أراضيها
12:11 GMT
وأشارت إلى أنه "من أجل خفض التصعيد حول أوكرانيا، تحتاج كييف إلى الامتثال لاتفاقيات مينسك، ووقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وسحب تلك التي تم توريدها بالفعل، واستدعاء جميع المستشارين، والمدربين الغربيين، وامتناع الناتو عن التدرب مع أوكرانيا".
وأردف البيان: "ترد روسيا بالإصرار على انسحاب جميع القوات والأسلحة الأمريكية من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
الكرملين: لن نقاضي الجهات الإعلامية التي نشرت أخبارا مفبركة حول "الغزو الروسي"
10:38 GMT
وتابع: "تتوقع روسيا مقترحات ملموسة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن محتوى وأشكال الرفض القانوني للحلف للتوسع شرقًا، فلا يمكن النظر في قضايا الحد من التسلح بمعزل عن مواضيع الضمانات الأخرى".
وزار السفير الأمريكي جون سوليفان مبنى وزارة الخارجية الروسية فى وقت سابق اليوم الخميس، وبعد أن مكث هناك حوالي 15 دقيقة، غادر المكتب الدبلوماسي الروسي دون التحدث إلى الصحفيين، وبحسب وزارة الخارجية الروسية، نقلت موسكو للسفير الأمريكي رد الفعل على الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية.
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