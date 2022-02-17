https://arabic.sputniknews.com/20220217/الدبيبة-ليبيا-لن-تكون-إلا-واحدة-ينظمها-دستور-ومؤسسات-توفر-الأمن-المستدام-1058750033.html
الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام
الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام
هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الليبيين بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير/ شباط، والتي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:56+0000
2022-02-17T11:56+0000
2022-02-17T11:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الدبيبة، عبر حسابه على "تويتر"، "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".وأضاف: "ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة".ويحيي الليبيون اليوم الخميس الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام
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هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الليبيين بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير/ شباط، والتي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.
وقال الدبيبة، عبر حسابه على "تويتر"، "في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة".
وأضاف: "ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة".
ويحيي الليبيون اليوم الخميس الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار
، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.