https://arabic.sputniknews.com/20220217/الرئيس-الأوكراني-لسنا-بحاجة-لعسكريين-بأعلام-أجنبية-على-أراضينا-1058776496.html

الرئيس الأوكراني: لسنا بحاجة لعسكريين بأعلام أجنبية على أراضينا

الرئيس الأوكراني: لسنا بحاجة لعسكريين بأعلام أجنبية على أراضينا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن بلاده ليست في حاجة إلى عسكريين بأعلام أجنبية على أراضيها، معتبر أن هذا من شأنه زعزعة الاستقرار في... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T17:31+0000

2022-02-17T17:31+0000

2022-02-17T17:31+0000

أخبار أوكرانيا

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كييف - سبوتنيك. جاء ذلك في تعليقه على استعداد الدول الغربية لمساعدة بلاده، خلال مقابلة مع وكالة "أر بي كا أوكرانيا".وقال الرئيس الأوكراني: "لسنا بحاجة إلى عسكريين بأعلام أجنبية على أراضينا. نحن لا نطلب ذلك. وإلا فإن عدم الاستقرار سيعم العالم أجمع".وأضاف: "لا نريد أن نعطي روسيا سببا آخر لقول إن لدينا قواعد (عسكرية) هنا وأنهم بحاجة إلى "الدفاع عن أنفسهم".وطالب زيلينسكي، شركاء بلاده بالاستثمار في تطوير الجيش الأوكراني، مشددا على أن هذا سيكون "ضمانا لأمن" لأوروبا.وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، على ضرورة حصول كييف على نظام ضمانات لا يقل عن ذلك المقدَم لدول الناتو، حيث أن عملية الانضمام إلى الحلف ستكون طويلة.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/لافروف-سياسة-الولايات-المتحدة-في-أوكرانيا-معروفة-ولن-تنجح-1058774538.html

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