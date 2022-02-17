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الرئيس التركي: سعر الصرف استقر وحان الوقت لخفض التضخم
الرئيس التركي: سعر الصرف استقر وحان الوقت لخفض التضخم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الجدل بشأن أسعار الفائدة في بلاده تراجع بدرجة كبيرة، وأن سعر الصرف يشهد استقرارا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:37+0000
2022-02-17T14:37+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي اليوم الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن الوقت قد حان "لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا".وأكد الرئيس التركي على أن حكومته ستحطم "أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبلت بلادنا".وأشار إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.في ديسمبر/ كانون الأول شهدت تركيا ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما.جاء ذلك وسط أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-عن-تسمية-رئيس-وزراء-ليبي-جديد-المهم-هو-اختيار-الشعب-الليبي-1058688040.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي: سعر الصرف استقر وحان الوقت لخفض التضخم

14:37 GMT 17.02.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الجدل بشأن أسعار الفائدة في بلاده تراجع بدرجة كبيرة، وأن سعر الصرف يشهد استقرارا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي اليوم الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
أردوغان عن تسمية رئيس وزراء جديد لليبيا: المهم هو اختيار الشعب الليبي
أمس, 11:09 GMT
وقال الرئيس التركي إن الوقت قد حان "لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا".
وأكد الرئيس التركي على أن حكومته ستحطم "أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبلت بلادنا".
وأشار إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.
في ديسمبر/ كانون الأول شهدت تركيا ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما.
جاء ذلك وسط أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.
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