https://arabic.sputniknews.com/20220217/الرئيس-التركي-سعر-الصرف-استقر-وحان-الوقت-لخفض-التضخم-1058768963.html
الرئيس التركي: سعر الصرف استقر وحان الوقت لخفض التضخم
الرئيس التركي: سعر الصرف استقر وحان الوقت لخفض التضخم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الجدل بشأن أسعار الفائدة في بلاده تراجع بدرجة كبيرة، وأن سعر الصرف يشهد استقرارا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:37+0000
2022-02-17T14:37+0000
2022-02-17T14:37+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي اليوم الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن الوقت قد حان "لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا".وأكد الرئيس التركي على أن حكومته ستحطم "أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبلت بلادنا".وأشار إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.في ديسمبر/ كانون الأول شهدت تركيا ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما.جاء ذلك وسط أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-عن-تسمية-رئيس-وزراء-ليبي-جديد-المهم-هو-اختيار-الشعب-الليبي-1058688040.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي: سعر الصرف استقر وحان الوقت لخفض التضخم
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الجدل بشأن أسعار الفائدة في بلاده تراجع بدرجة كبيرة، وأن سعر الصرف يشهد استقرارا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي اليوم الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الرئيس التركي إن الوقت قد حان "لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا".
وأكد الرئيس التركي على أن حكومته ستحطم "أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبلت بلادنا".
وأشار إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.
في ديسمبر/ كانون الأول شهدت تركيا ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما.
جاء ذلك وسط أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.