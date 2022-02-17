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الرئيس اللبناني: هناك أحزاب وجهات تشن حملات مبرمجة ضدي
الرئيس اللبناني: هناك أحزاب وجهات تشن حملات مبرمجة ضدي
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن هناك أحزابا وجهات في البلاد تشن "حملات مبرمجة" ضده، على حد تعبيره. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:01+0000
2022-02-17T14:01+0000
أخبار لبنان
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وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح عون أن هناك "جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة بإدارة الدولة"، مشيرا إلى أن مؤسسات تلك الأحزاب هي من يقود تلك الحملة ضده.وأوضح البيان أن تأكيدات الرئيس اللبناني جاءت خلال استقباله رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أثناء تأديتهم قسم اليمين القانونية في قصر بعبدا، بعد صدور مرسوم رئاسي بتعيينهم.وقال: "التزامي مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عملت لتحقيقها وتم وضع عراقيل من جهات وفّرت الحماية للفاسدين".ودعا عون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد​، إلى "ممارسة المسؤوليّات الملقاة على عاتقهم بكلّ تجرّد وشفافيّة وإخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أيّ جهة إلّا ما ينصّ عليه القانون والأنظمة المرعيّة الإجراء".وقال إن "اللّبنانيّين انتظروا طويلًا قيام هذه الهيئة، وعلّقوا عليها الآمال الكبار"، مناشدا أعضاءها أن يكونوا "فريق عمل متجانس لا يقدّم سوى المصلحة الوطنيّة فوق أيّ اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيّات المحدَّدة للهيئة في قانون إنشائها"، وواعدًا بـ"العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيميّة، وتوفير كلّ الإمكانات المطلوبة، لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة".
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أخبار لبنان

الرئيس اللبناني: هناك أحزاب وجهات تشن حملات مبرمجة ضدي

14:01 GMT 17.02.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن هناك أحزابا وجهات في البلاد تشن "حملات مبرمجة" ضده، على حد تعبيره.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح عون أن هناك "جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة بإدارة الدولة"، مشيرا إلى أن مؤسسات تلك الأحزاب هي من يقود تلك الحملة ضده.
وأوضح البيان أن تأكيدات الرئيس اللبناني جاءت خلال استقباله رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أثناء تأديتهم قسم اليمين القانونية في قصر بعبدا، بعد صدور مرسوم رئاسي بتعيينهم.
وقال: "التزامي مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عملت لتحقيقها وتم وضع عراقيل من جهات وفّرت الحماية للفاسدين".
ودعا عون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد​، إلى "ممارسة المسؤوليّات الملقاة على عاتقهم بكلّ تجرّد وشفافيّة وإخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أيّ جهة إلّا ما ينصّ عليه القانون والأنظمة المرعيّة الإجراء".
وقال إن "اللّبنانيّين انتظروا طويلًا قيام هذه الهيئة، وعلّقوا عليها الآمال الكبار"، مناشدا أعضاءها أن يكونوا "فريق عمل متجانس لا يقدّم سوى المصلحة الوطنيّة فوق أيّ اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيّات المحدَّدة للهيئة في قانون إنشائها"، وواعدًا بـ"العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيميّة، وتوفير كلّ الإمكانات المطلوبة، لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة".
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