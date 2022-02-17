الرئيس اللبناني: هناك أحزاب وجهات تشن حملات مبرمجة ضدي
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن هناك أحزابا وجهات في البلاد تشن "حملات مبرمجة" ضده، على حد تعبيره.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح عون أن هناك "جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة بإدارة الدولة"، مشيرا إلى أن مؤسسات تلك الأحزاب هي من يقود تلك الحملة ضده.
الرئيس عون: جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها وليس غريباً ان تنتفض في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 17, 2022
وأوضح البيان أن تأكيدات الرئيس اللبناني جاءت خلال استقباله رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أثناء تأديتهم قسم اليمين القانونية في قصر بعبدا، بعد صدور مرسوم رئاسي بتعيينهم.
الرئيس عون: التزامي مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عملت لتحقيقها منذ بداية العهد وتم وضع عراقيل من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم pic.twitter.com/t7SiWl8oie— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 17, 2022
وقال: "التزامي مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عملت لتحقيقها وتم وضع عراقيل من جهات وفّرت الحماية للفاسدين".
ودعا عون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى "ممارسة المسؤوليّات الملقاة على عاتقهم بكلّ تجرّد وشفافيّة وإخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أيّ جهة إلّا ما ينصّ عليه القانون والأنظمة المرعيّة الإجراء".
الرئيس عون لرئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية: مارسوا مسؤولياتكم بتجرد وشفافية واستقلال ولا تستمعوا الى اي جهة الاّ ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية، وكونوا اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة آفة الفساد pic.twitter.com/DGbb8g6R2D— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 17, 2022
وقال إن "اللّبنانيّين انتظروا طويلًا قيام هذه الهيئة، وعلّقوا عليها الآمال الكبار"، مناشدا أعضاءها أن يكونوا "فريق عمل متجانس لا يقدّم سوى المصلحة الوطنيّة فوق أيّ اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيّات المحدَّدة للهيئة في قانون إنشائها"، وواعدًا بـ"العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيميّة، وتوفير كلّ الإمكانات المطلوبة، لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة".