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السجن 5 سنوات لوزيرة الصناعة الجزائرية السابقة جميلة تمازيرت
السجن 5 سنوات لوزيرة الصناعة الجزائرية السابقة جميلة تمازيرت
قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات بحق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، أصدرت حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بحق تمازيرت.وأضافت الصحيفة أن الحكم تضمن تغريم تمازيرت بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، إلى جانب حكم يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا لزوجها المدعو أ.ح.وقررت المحكمة: "مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية"، فيما أدين زوج شقيقة تمازيرت المدعو ل.ن بعقوبة عامين حبسا نافذا مع تثبيت أمر القبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، وقضت المحكمة ببراءة بقية المتهمين.يذكر أن وزيرة الصناعة الجزائرية السابقة جميلة تمازريت، كانت قد واجهت تهما تتعلق بالفساد، من بينها منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عامة و إساءة استغلال الوظيفة.
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العالم العربي

السجن 5 سنوات لوزيرة الصناعة الجزائرية السابقة جميلة تمازيرت

13:00 GMT 17.02.2022
© roy-nm-schools.netمحكمة في الولايات المتحدة
محكمة في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© roy-nm-schools.net
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قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات بحق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، أصدرت حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بحق تمازيرت.
وأضافت الصحيفة أن الحكم تضمن تغريم تمازيرت بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، إلى جانب حكم يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا لزوجها المدعو أ.ح.
وقررت المحكمة: "مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية"، فيما أدين زوج شقيقة تمازيرت المدعو ل.ن بعقوبة عامين حبسا نافذا مع تثبيت أمر القبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، وقضت المحكمة ببراءة بقية المتهمين.
يذكر أن وزيرة الصناعة الجزائرية السابقة جميلة تمازريت، كانت قد واجهت تهما تتعلق بالفساد، من بينها منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عامة و إساءة استغلال الوظيفة.
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