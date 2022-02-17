https://arabic.sputniknews.com/20220217/السعودية-إعلان-عن-طلب-نساء-لقيادة-القطارات-يلقى-إقبالا-كبيرا-1058772122.html

السعودية... إعلان عن طلب نساء لقيادة القطارات يلقى إقبالا كبيرا

السعودية... إعلان عن طلب نساء لقيادة القطارات يلقى إقبالا كبيرا

كشفت شركة سكك حديدية إسبانية، أن إعلانا عن توظيف 30 سائقة قطار في السعودية، تقدمت له 28 ألفا من النساء، مما يعكس حجم الرغبة لدى النساء في المملكة لفرض أنفسهن... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T15:48+0000

2022-02-17T15:48+0000

2022-02-17T15:48+0000

السعودية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/61/1042796104_0:29:3539:2019_1920x0_80_0_0_62477e9c052cfe2d9e486855644613cb.jpg

وحسب صحيفة "الغارديان"، قالت شركة السكك الحديدية الإسبانية "رينفي"، إن "التقييم الذي تم عبر الإنترنت للشهادات الأكاديمية ومهارات اللغة الإنجليزية ساعدها في تقليص عدد المرشحات إلى النصف".وأضافت الشركة أنها ستعمل على تصفية بقية القائمة الضخمة بحلول منتصف مارس/آذار المقبل.وأوضحت أن 30 امرأة مختارة ستقود قطارات سريعة بين مدينتي مكة والمدينة، بعد عام من التدريب مدفوع الأجر.وأشارت شركة "رينفي"، إلى أنها حريصة على خلق فرص للنساء في أعمالها، لافتة إلى أنه لديها حاليا 80 رجلا لقيادة قطاراتها في السعودية، ولديها 50 آخرون يخضعون للتدريب.ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن مشاركة الإناث في القوى العاملة في المملكة قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33%.وبدأت النساء الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال، وذلك لتحقيق رؤية 2030 التي تعتبر من ركائزها الأساسية تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد أصدرت قرارا تاريخياً يسمح للمرأة بالقيادة في 24 يونيو/حزيران 2018. وسمح حينها بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بالمملكة، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/خلال-سنة-واحدة-كيف-غيَر-بن-سلمان-حياة-المرأة-السعودية-1054732050.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, العالم العربي