https://arabic.sputniknews.com/20220217/السعودية-تقصر-أداء-مناسك-الحج-على-فئتين-فقط-1058762928.html
السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط
السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، أن "فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام" 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:11+0000
2022-02-17T14:11+0000
2022-02-17T14:11+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأوضحت الوزارة، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة"، مشيرة أن ذلك يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء حج هذا العام"، وذلك حسب صحيفة عكاظ.وفي ما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت "الحج والعمرة" أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.وأعلنت وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، في 9 فبراير/ شباط الجاري، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.وقررت المملكة إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية.وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".وأشارت الوزارة، بحسب القرار، أن أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/السعودية-تصدر-قرارا-جديدا-بشان-الحج-والعمرة-بعد-ارتفاع-إصابات-كورونا-1054937393.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السعودية تقصر أداء مناسك الحج على فئتين فقط
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كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، أن "فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام"
وأوضحت الوزارة، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة"، مشيرة أن ذلك يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء حج هذا العام"، وذلك حسب صحيفة عكاظ
.
وفي ما يخص طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح لضيوف الرحمن لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت "الحج والعمرة" أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.
وأعلنت وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، في 9 فبراير/ شباط الجاري، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها
.
وقررت المملكة إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية
"واس" عن بيان لوزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وأشارت الوزارة، بحسب القرار، أن أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".