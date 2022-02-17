https://arabic.sputniknews.com/20220217/السفارة-الأمريكية-لدى-موسكو-روسيا-طردت-نائب-السفير-بارت-جورمان-1058768000.html
السفارة الأمريكية لدى موسكو: روسيا طردت نائب السفير بارت جورمان
السفارة الأمريكية لدى موسكو: روسيا طردت نائب السفير بارت جورمان
أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارت جورمان. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:24+0000
2022-02-17T14:24+0000
2022-02-17T14:50+0000
روسيا
السفارة الأمريكية في روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101462/52/1014625262_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_f2e3fd045bdefbc6005c442ed7395b39.jpg
وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية (DCM) إلى روسيا بارت جورمان. وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".هذا وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا السنة الماضية، وأخرها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.وقالت زاحاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك. بحلول 31 يناير 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".وشددت على أن هذا لم يكن اختيار روسيا "فرضت الولايات المتحدة لعبة مماثلة"، في عام 2020، حددت وزارة الخارجية من جانب واحد مدة ثلاث سنوات لبعثات العمل لموظفي السفارة في واشنطن والقنصليات الروسية العامة في نيويورك وهيوستن.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/موسكو-تهدد-بطرد-دبلوماسيين-أمريكيين-ردا-على-تصريحات-واشنطن-1053432771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101462/52/1014625262_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_4479b8bfd77b9a589cd353df0e6fc762.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السفارة الأمريكية في روسيا
السفارة الأمريكية لدى موسكو: روسيا طردت نائب السفير بارت جورمان
14:24 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارت جورمان.
وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية (DCM) إلى روسيا بارت جورمان. وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".
وأضاف ريبولتس أن واشنطن تفكر في الرد بعد أن طردت روسيا نائب السفير الأمريكي لدى موسكو بارت جورمان، قائلا: "نعتبر تصرفات روسيا ضد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية خطوة تصعيدية ونفكر في إمكانية الرد. نائب السفير جورمان لديه تأشيرة صالحة وكان في روسيا منذ أقل من ثلاث سنوات".
هذا وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا السنة الماضية، وأخرها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.
وقالت زاحاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك. بحلول 31 يناير 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".
وشددت على أن هذا لم يكن اختيار روسيا "فرضت الولايات المتحدة لعبة مماثلة"، في عام 2020، حددت وزارة الخارجية من جانب واحد مدة ثلاث سنوات لبعثات العمل لموظفي السفارة في واشنطن والقنصليات الروسية العامة في نيويورك وهيوستن.