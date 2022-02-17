https://arabic.sputniknews.com/20220217/الصين-تعرب-عن-مخاوف-جدية-من-حظر-الهند-لعدد-كبير-من-تطبيقاتها-الذكية-1058780932.html
الصين تعرب عن مخاوف جدية من حظر الهند لعدد كبير من تطبيقاتها الذكية
الصين تعرب عن مخاوف جدية من حظر الهند لعدد كبير من تطبيقاتها الذكية
أعربت الصين، اليوم الخميس، عن قلقها من حظر أكثر من 220 تطبيقا صينيا للهواتف الذكية في الهند. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T20:19+0000
2022-02-17T20:19+0000
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بكين - سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاز فنغ، الصين إن ذلك يؤثر على مصالح الشركات الصينية.وأعرب قاو فنغ عن أمله في أن تتمكن الهند من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن التجارة الثنائية زادت بنسبة 43 بالمئة في عام 2021 سنويا، لتصل إلى 125.7 مليار دولار.ومنذ شهر يونيو/ حزيران 2020، حظرت الهند ما مجموعه 224 تطبيقا صينيا، بما في ذلك "تيك توك" و"وي تشات" و"يو سي براوزر" وغيرها.يتم اتخاذ القرار بشأن حظر التطبيقات الصينية الذكية وسط تصاعد التوترات بين البلدين في منطقة لاداخ الحدودية، مع زيادة وجود كل من بكين ونيودلهي في الموقع.
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الصين, أخبار الهند اليوم, العالم
الصين تعرب عن مخاوف جدية من حظر الهند لعدد كبير من تطبيقاتها الذكية
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أعربت الصين، اليوم الخميس، عن قلقها من حظر أكثر من 220 تطبيقا صينيا للهواتف الذكية في الهند.
بكين - سبوتنيك
. وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاز فنغ، الصين إن ذلك يؤثر على مصالح الشركات الصينية.
وقال فنغ: "لفترة معينة من الزمن، اتخذت الإدارات الهندية المعنية عدة إجراءات للضغط على الشركات الصينية والخدمات ذات الصلة في البلاد، الأمر الذي أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بينما تعرب الصين عن قلقها الشديد في هذا الأمر".
وأعرب قاو فنغ عن أمله في أن تتمكن الهند من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن التجارة الثنائية زادت بنسبة 43 بالمئة في عام 2021 سنويا، لتصل إلى 125.7 مليار دولار.
ومنذ شهر يونيو/ حزيران 2020، حظرت الهند ما مجموعه 224 تطبيقا صينيا، بما في ذلك "تيك توك" و"وي تشات" و"يو سي براوزر" وغيرها.
يتم اتخاذ القرار بشأن حظر التطبيقات الصينية الذكية وسط تصاعد التوترات بين البلدين في منطقة لاداخ الحدودية، مع زيادة وجود كل من بكين ونيودلهي في الموقع.