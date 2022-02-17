https://arabic.sputniknews.com/20220217/الفرح-تحول-إلى-مأساة-مصرع-13-امرأة-وفتاة-بعد-سقوطهن-في-بئر-خلال-حفل-زواج-1058737249.html

الفرح تحول إلى مأساة... مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حفل زواج

الفرح تحول إلى مأساة... مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حفل زواج

أعلنت الشرطة الهندية مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T09:11+0000

2022-02-17T09:11+0000

2022-02-17T09:11+0000

أخبار الهند اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054258006_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_971602e149e0d446f4aff0d772f9ec82.jpg

وقال أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، اليوم الخميس، إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.وأصيب شخصان آخران في الحادث الذي وقع في منطقة كوشينجار.وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن. وعندما انكسر اللوح، ركض ضيوف آخرون لإنقاذ الضحايا ونقلهم إلى مستشفى قريب. وقالت الشرطة إنه بينما أُعلن عن وفاة 11 شخصًا على الفور ، توفي اثنان آخران في وقت لاحق أثناء العلاج.من جانبه قال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام إن "البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت".وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إن الحادث "يؤلم القلب. أتقدم بأحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في ذلك. وأتمنى الشفاء لكل المصابين".وكتب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدا أن "الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الهند اليوم