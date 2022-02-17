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https://arabic.sputniknews.com/20220217/الفرح-تحول-إلى-مأساة-مصرع-13-امرأة-وفتاة-بعد-سقوطهن-في-بئر-خلال-حفل-زواج-1058737249.html
الفرح تحول إلى مأساة... مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حفل زواج
الفرح تحول إلى مأساة... مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حفل زواج
أعلنت الشرطة الهندية مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T09:11+0000
2022-02-17T09:11+0000
أخبار الهند اليوم
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وقال أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، اليوم الخميس، إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.وأصيب شخصان آخران في الحادث الذي وقع في منطقة كوشينجار.وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن. وعندما انكسر اللوح، ركض ضيوف آخرون لإنقاذ الضحايا ونقلهم إلى مستشفى قريب. وقالت الشرطة إنه بينما أُعلن عن وفاة 11 شخصًا على الفور ، توفي اثنان آخران في وقت لاحق أثناء العلاج.من جانبه قال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام إن "البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت".وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إن الحادث "يؤلم القلب. أتقدم بأحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في ذلك. وأتمنى الشفاء لكل المصابين".وكتب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدا أن "الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة".
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أخبار الهند اليوم

الفرح تحول إلى مأساة... مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حفل زواج

09:11 GMT 17.02.2022
© AP Photo / Dar Yasinأقارب وجيران يريحون شقيقة راميز أحمد، وهو شرطي قُتل في هجوم مسلح، خلال جنازته في ياشاما، شمال شرق سريناغار، كشمير، الهند، 14 ديسمبر 2021.
أقارب وجيران يريحون شقيقة راميز أحمد، وهو شرطي قُتل في هجوم مسلح، خلال جنازته في ياشاما، شمال شرق سريناغار، كشمير، الهند، 14 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Dar Yasin
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أعلنت الشرطة الهندية مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند.
وقال أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، اليوم الخميس، إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.
وأصيب شخصان آخران في الحادث الذي وقع في منطقة كوشينجار.
وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن. وعندما انكسر اللوح، ركض ضيوف آخرون لإنقاذ الضحايا ونقلهم إلى مستشفى قريب. وقالت الشرطة إنه بينما أُعلن عن وفاة 11 شخصًا على الفور ، توفي اثنان آخران في وقت لاحق أثناء العلاج.
من جانبه قال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام إن "البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت".
وأضاف: "الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام".
وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إن الحادث "يؤلم القلب. أتقدم بأحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في ذلك. وأتمنى الشفاء لكل المصابين".
وكتب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدا أن "الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة".
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