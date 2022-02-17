الفرح تحول إلى مأساة... مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حفل زواج
© AP Photo / Dar Yasinأقارب وجيران يريحون شقيقة راميز أحمد، وهو شرطي قُتل في هجوم مسلح، خلال جنازته في ياشاما، شمال شرق سريناغار، كشمير، الهند، 14 ديسمبر 2021.
© AP Photo / Dar Yasin
أعلنت الشرطة الهندية مصرع 13 امرأة وفتاة بعد سقوطهن في بئر خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند.
وقال أخيل كومار المسؤول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش، اليوم الخميس، إن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.
وأصيب شخصان آخران في الحادث الذي وقع في منطقة كوشينجار.
وكانت النساء والفتيات قد تجمعن للمشاركة في زواج تقليدي في قريتهن. وعندما انكسر اللوح، ركض ضيوف آخرون لإنقاذ الضحايا ونقلهم إلى مستشفى قريب. وقالت الشرطة إنه بينما أُعلن عن وفاة 11 شخصًا على الفور ، توفي اثنان آخران في وقت لاحق أثناء العلاج.
In UP's Kushinagar, at least 11 girls and women died after a well caved in during a wedding ceremony. Allegations have surfaced that the government ambulance did not reach the accident spot on time. DM Kushinagar speaks to the media. pic.twitter.com/lHFeuIjGN4— Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 16, 2022
من جانبه قال قاضي المقاطعة أس. راجالينغام إن "البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت".
وأضاف: "الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام".
وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إن الحادث "يؤلم القلب. أتقدم بأحر التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم في ذلك. وأتمنى الشفاء لكل المصابين".
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है।— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2022
وكتب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدا أن "الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة".