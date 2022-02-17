https://arabic.sputniknews.com/20220217/القهوة-جيدة-للقلب-والأوعية-الدموية-1058728849.html
القهوة جيدة للقلب والأوعية الدموية
القهوة جيدة للقلب والأوعية الدموية
يؤدي شرب القهوة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة "ماكماستر" في كندا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:21+0000
2022-02-17T08:21+0000
2022-02-17T08:37+0000
علوم
مجتمع
القهوة
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نُشرت نتائج العمل العلمي في مجلة "Nature Communications".اتضح أن الكافيين يؤثر على بروتينات خاصة من نوع "PCSK9"، والتي بفضلها يزيل الكبد الكوليسترول الضار، أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.يعتقد العلماء أنه في المستقبل، ستساعد نتائج الدراسة في إنشاء طرق جديدة للعلاج لتصحيح مستويات الكوليسترول في الدم.تعتبر مستويات الكوليسترول التي تزيد عن 6 ملي مول/ لتر مرتفعة وتشكل خطرًا على الصحة، حيث يمكن للمادة الدهنية أن تسد الأوعية الدموية وتخلق عقبات أمام تدفق الدم عبر الأوردة والشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع, القهوة
القهوة جيدة للقلب والأوعية الدموية
08:21 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 08:37 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
يؤدي شرب القهوة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة "ماكماستر" في كندا.
نُشرت نتائج العمل العلمي في مجلة "Nature Communications".
اتضح أن الكافيين يؤثر على بروتينات خاصة من نوع "PCSK9"، والتي بفضلها يزيل الكبد الكوليسترول الضار، أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.
كما يحمي الكافيين الجسم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يتحقق هذا التأثير من خلال تحفيز نشاط بروتين آخر - SREBP2، المرتبط بمستويات الكوليسترول.
يعتقد العلماء أنه في المستقبل، ستساعد نتائج الدراسة في إنشاء طرق جديدة للعلاج لتصحيح مستويات الكوليسترول في الدم.
تعتبر مستويات الكوليسترول التي تزيد عن 6 ملي مول/ لتر مرتفعة وتشكل خطرًا على الصحة، حيث يمكن للمادة الدهنية أن تسد الأوعية الدموية وتخلق عقبات أمام تدفق الدم عبر الأوردة والشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين.