https://arabic.sputniknews.com/20220217/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونباس-1058771789.html
القوات الأوكرانية تقصف دونباس
القوات الأوكرانية تقصف دونباس
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تفتح النار على دونباس، عدوان إسرائيلي على دمشق أثناء تواجد بيدرسون فيها، السلطة الفلسطينية مصدومة من استخدام الجنود... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:35+0000
2022-02-17T15:35+0000
2022-02-17T15:35+0000
راديو
بلا قيود
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القوات الأوكرانية تقصف دونباس
القوات الأوكرانية تقصف دونباس
أعرب الكرملين عن قلقه من الهجوم الذي بدأت بشنه القوات الأوكرانية في منطقة دونباس، بقذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، إميل أمين، لـ "بلا قيود":وفد إسرائيلي لمراقبة مباحثات فييناكشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، عن إيفاد إسرائيل مبعوثا خاصا على رأس وفد للنمسا، لمتابعة مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني حسين موسوي، لـ "سبوتنيك":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
القوات الأوكرانية تقصف دونباس
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تفتح النار على دونباس، عدوان إسرائيلي على دمشق أثناء تواجد بيدرسون فيها، السلطة الفلسطينية مصدومة من استخدام الجنود الإسرائيليين الكلاب ضد الفلسطينيين، وفد إسرائيلي يتوجه إلى فيينا لمراقبة محادثات الملف النووي.
أعرب الكرملين عن قلقه من الهجوم الذي بدأت بشنه القوات الأوكرانية في منطقة دونباس، بقذائف الهاون المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، إميل أمين، لـ "بلا قيود
":
"الإعتداءات الأوكرانية تهدف لجر روسيا إلى المواجهة المسلحة، تنفيذا لخطة غربية تهدف لإضعاف وتحييد روسيا، بعد التنمية الاقتصادية والعسكرية وهو ما لا يعجب المؤسسات الإمبريالية الغربية، إضافة إلى التفرقة بين بكين وموسكو، وإلهاء روسيا بالحرب، لتتفرغ الولايات المتحدة للعددو الرئيس، الصين، الملفت أنه لا توجد رؤية واحدة بالداخل الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذا الأمر، لأن الجمهوريين يرفضون هذه السياسة، وبالنسبة للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، فهذا قد يزيد من الضغط العسكري الغربي على موسكو".
وفد إسرائيلي لمراقبة مباحثات فيينا
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، عن إيفاد إسرائيل مبعوثا خاصا على رأس وفد للنمسا، لمتابعة مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني حسين موسوي، لـ "سبوتنيك
":
"إسرائيل تعتبر نفسها معنية بهذه المفاوضات، ربما ليس للتأثير على إيران، وإنما من أجل عدم السماح للوفد الأمريكي بتقديم تنازلات كبيرة، لا سيما وأن المسؤولين في تل أبيب انتقدوا مرارا الأداء الأمريكي في المفاوضات، وهذه التنازلات لا تتعلق بامتلاك طهران سلاح نووي، وإنما تتعلق بالمنطقة، وأمن الكيان الإسرائيلي".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
التفاصيل في الملف الصوتي...