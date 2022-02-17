القوات الجوية السعودية تستعد للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"... فيديو وصور
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
تستعد القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"، الذي سيقام في إحدى القواعد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، يتابع الترتيبات النهائية لمغادرة الفرق التي ستشارك في التمرين.
سمو قائد #القوات_الجوية_الملكية_السعودية يقف على استعدادات تمرين #العلم_الأحمر 2022 والذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية بـالولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/TZb6vEEFxT— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 16, 2022
وتابع ابن بندر: "رغم التعقيدات المرتبطة بإجراء هذا التمرين بسبب بعد المسافة وما تفرضه من إجراءات خاصة، إلا أن الأطقم الجوية والفنية والمساندة من القوات الجوية لديها الخبرة الكافية والأنظمة والطائرات التي تؤهلها بنجاح في هذا التمرين".
#فيديو_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 16, 2022
سمو قائد #القوات_الجوية_الملكية_السعودية يقف على استعدادات تمرين #العلم_الأحمر 2022 والذي سينفذ في قاعدة نلس الجوية بـالولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/U7cmDxO6p6
ومن المقرر أن يقام التمرين في قاعدة نلس الجوية بـالولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت الوزارة صورا ومقطع فيديو ترصد جانبا من الاستعدادات التي تجريها القوات الجوية السعودية للمشاركة في التمرين.
ومن المقرر أن تشارك القوات الجوية السعودية بطائرات حربية من طراز "إف - 15 إس آي" المتطورة، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع السعودية.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية
معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan