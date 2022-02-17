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https://arabic.sputniknews.com/20220217/القوات-الجوية-السعودية-تستعد-للمشاركة-في-تمرين-العلم-الأحمر-2022-فيديو-وصور-1058728021.html
القوات الجوية السعودية تستعد للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"... فيديو وصور
القوات الجوية السعودية تستعد للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"... فيديو وصور
تستعد القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"، الذي سيقام في إحدى القواعد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:55+0000
2022-02-17T07:55+0000
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، يتابع الترتيبات النهائية لمغادرة الفرق التي ستشارك في التمرين.وتابع ابن بندر: "رغم التعقيدات المرتبطة بإجراء هذا التمرين بسبب بعد المسافة وما تفرضه من إجراءات خاصة، إلا أن الأطقم الجوية والفنية والمساندة من القوات الجوية لديها الخبرة الكافية والأنظمة والطائرات التي تؤهلها بنجاح في هذا التمرين".ومن المقرر أن يقام التمرين في قاعدة نلس الجوية بـالولايات المتحدة الأمريكية.ونشرت الوزارة صورا ومقطع فيديو ترصد جانبا من الاستعدادات التي تجريها القوات الجوية السعودية للمشاركة في التمرين.ومن المقرر أن تشارك القوات الجوية السعودية بطائرات حربية من طراز "إف - 15 إس آي" المتطورة، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع السعودية.
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رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

القوات الجوية السعودية تستعد للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"... فيديو وصور

07:55 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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تستعد القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2022"، الذي سيقام في إحدى القواعد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، يتابع الترتيبات النهائية لمغادرة الفرق التي ستشارك في التمرين.
وتابع ابن بندر: "رغم التعقيدات المرتبطة بإجراء هذا التمرين بسبب بعد المسافة وما تفرضه من إجراءات خاصة، إلا أن الأطقم الجوية والفنية والمساندة من القوات الجوية لديها الخبرة الكافية والأنظمة والطائرات التي تؤهلها بنجاح في هذا التمرين".
ومن المقرر أن يقام التمرين في قاعدة نلس الجوية بـالولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت الوزارة صورا ومقطع فيديو ترصد جانبا من الاستعدادات التي تجريها القوات الجوية السعودية للمشاركة في التمرين.
ومن المقرر أن تشارك القوات الجوية السعودية بطائرات حربية من طراز "إف - 15 إس آي" المتطورة، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع السعودية.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية
معلومات عن القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan
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