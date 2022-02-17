https://arabic.sputniknews.com/20220217/الكرملين-لن-نقاضي-الجهات-الإعلامية-التي-نشرت-أخبارا-مفبركة-حول-الغزو-الروسي-1058741237.html
الكرملين: لن نقاضي الجهات الإعلامية التي نشرت أخبارا مفبركة حول "الغزو الروسي"
الكرملين: لن نقاضي الجهات الإعلامية التي نشرت أخبارا مفبركة حول "الغزو الروسي"
اعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "روسيا لا تخطط لرفع دعاوى قضائية ضد وسائل الاعلام التي كتبت تقارير مزيفة عن غزو وشيك مزعوم لأوكرانيا، وتترك للقراء... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:38+0000
2022-02-17T10:38+0000
2022-02-17T10:38+0000
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف ردا على سؤال ذي صلة: "لا، لا نخطط لذلك، ربما القراء سيدركون أخيرا مكانة وسائل الإعلام هذه".ونشرت العديد من وسائل الإعلام الغربية أخبارا ملفقة حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا.ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية (على سبيل الذكر لا الحصر)، مادة جمعت فيها تكهنات حول احتمال قيام روسيا بـ "غزو" أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا عبر تشرنوبل، ومن الشمال والشرق باتجاه نهر دنيبر، وكذلك من البحر الأسود.وارتأت صحيفة بريطانية إضافة بعض الكلمات على أحد مقالاتها عوضا عن الاعتذار عن مضمونه، وذلك بعد نشرها تقريرا يتحدث عن "غزو" روسي لأوكرانيا خلال الساعات المرتقبة.وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية بتعديل تقريرها من خلال إضافة بعض الكلمات إليه، تضمنت أن "الغزو" الروسي لأوكرانيا لم يحدث".وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإعلامي الغربي والأمريكي على روسيا والادعاء بأنها تتحضر لغزو أوكرانيا، إذ نشرت صحف بريطانية مختلفة، على سبيل المثال، تقارير عن موضوع الغزو المؤكد نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/زاخاروفا-تطلب-من-وسائل-الإعلام-نشر-جدول-الغزوات-الروسية-لهذا-العام-لأنها-تريد-أن-تخطط-لإجازة-1058688607.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الكرملين
الكرملين: لن نقاضي الجهات الإعلامية التي نشرت أخبارا مفبركة حول "الغزو الروسي"
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اعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "روسيا لا تخطط لرفع دعاوى قضائية ضد وسائل الاعلام التي كتبت تقارير مزيفة عن غزو وشيك مزعوم لأوكرانيا، وتترك للقراء تقييم هذه الأنباء".
وقال بيسكوف ردا على سؤال ذي صلة: "لا، لا نخطط لذلك، ربما القراء سيدركون أخيرا مكانة وسائل الإعلام هذه".
ونشرت العديد من وسائل الإعلام الغربية أخبارا ملفقة حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية (على سبيل الذكر لا الحصر)، مادة جمعت فيها تكهنات حول احتمال قيام روسيا بـ "غزو" أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا عبر تشرنوبل، ومن الشمال والشرق باتجاه نهر دنيبر، وكذلك من البحر الأسود.
وارتأت صحيفة بريطانية إضافة بعض الكلمات على أحد مقالاتها عوضا عن الاعتذار عن مضمونه، وذلك بعد نشرها تقريرا يتحدث عن "غزو" روسي لأوكرانيا خلال الساعات المرتقبة.
وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية
بتعديل تقريرها من خلال إضافة بعض الكلمات إليه، تضمنت أن "الغزو" الروسي لأوكرانيا لم يحدث".
وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإعلامي الغربي والأمريكي على روسيا والادعاء بأنها تتحضر لغزو أوكرانيا، إذ نشرت صحف بريطانية مختلفة، على سبيل المثال، تقارير عن موضوع الغزو المؤكد نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.