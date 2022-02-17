https://arabic.sputniknews.com/20220217/المحكمة-الدستورية-الألبانية-تلغي-قرار-إقالة-الرئيس-الصادر-عن-البرلمان-1058776188.html
المحكمة الدستورية الألبانية تلغي قرار إقالة الرئيس الصادر عن البرلمان
المحكمة الدستورية الألبانية تلغي قرار إقالة الرئيس الصادر عن البرلمان
ألغت المحكمة الألبانية العليا تصويت البرلمان على إقالة الرئيس إيلير ميتا لانحيازه للمعارضة خلال الحملة الانتخابية العام الماضي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:11+0000
2022-02-17T17:11+0000
2022-02-17T17:11+0000
ألبانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103266/51/1032665125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_653100bf714c5c5a672bf5c61328b118.jpg
وذكرت المحكمة الدستورية في البلد الأوروبي اليوم الخميس أن تصرفات ميتا لا ترقى إلى مستوى "انتهاك خطير" للدستور ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب فرانس برس. ويسمح القرار للرئيس بالبقاء في منصبه ولا يمكن استئنافه.وفي يونيو/ حزيران، صوت البرلمان الألباني لصالح إقالة الرئيس بعد أن توصلت اللجنة البرلمانية إلى أنه حرض على التحيز، وتسبب في عدم الاستقرار السياسي، وأخفق في الوفاء بواجبه الدستوري المتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية.وشهدت الحملة الانتخابية اشتباكات متكررة بين ميتا ورئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما، على خلفية اتهامات بالتسلط والفساد.وتعهد الرئيس بالتنحي عن المنصب الشرفي بشكل كبير في حال فاز الاشتراكيون بالتصويت وهو ما حدث.ولكن بعد أن صوت 104 من أصل 121 نائبا لصالح إقالة ميتا العام الماضي، سخر الرجل البالغ من العمر 52 عاما من القرار ووصفه بأنه "سخيف". وبقي في منصبه بانتظار الحكم النهائي من المحكمة الدستورية.
https://arabic.sputniknews.com/20211023/الرئاسة-المصرية-تؤكد-على-أهمية-التنسيق-مع-ألبانيا-خلال-تواجدها-بمجلس-الأمن-1050511854.html
ألبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103266/51/1032665125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_73c909d05f93c81fd6884f2e56855e6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ألبانيا
المحكمة الدستورية الألبانية تلغي قرار إقالة الرئيس الصادر عن البرلمان
تابعنا عبر
ألغت المحكمة الألبانية العليا تصويت البرلمان على إقالة الرئيس إيلير ميتا لانحيازه للمعارضة خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.
وذكرت المحكمة الدستورية في البلد الأوروبي
اليوم الخميس أن تصرفات ميتا لا ترقى إلى مستوى "انتهاك خطير" للدستور ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب فرانس برس. ويسمح القرار للرئيس بالبقاء في منصبه ولا يمكن استئنافه.
23 أكتوبر 2021, 15:17 GMT
وفي يونيو/ حزيران، صوت البرلمان الألباني لصالح إقالة الرئيس بعد أن توصلت اللجنة البرلمانية إلى أنه حرض على التحيز، وتسبب في عدم الاستقرار السياسي، وأخفق في الوفاء بواجبه الدستوري المتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وشهدت الحملة الانتخابية اشتباكات متكررة بين ميتا ورئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما، على خلفية اتهامات بالتسلط والفساد.
وتعهد الرئيس بالتنحي عن المنصب الشرفي بشكل كبير في حال فاز الاشتراكيون بالتصويت وهو ما حدث.
ولكن بعد أن صوت 104 من أصل 121 نائبا لصالح إقالة ميتا العام الماضي، سخر الرجل البالغ من العمر 52 عاما من القرار ووصفه بأنه "سخيف". وبقي في منصبه بانتظار الحكم النهائي من المحكمة الدستورية.