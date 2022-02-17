https://arabic.sputniknews.com/20220217/الناطق-باسم-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-ما-حدث-مؤخرا-في-البرلمان-انحراف-جسيم-1058762772.html

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية: ما حدث مؤخرا في البرلمان انحراف جسيم

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية: ما حدث مؤخرا في البرلمان انحراف جسيم

اتهم الناطق الرسمي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في ليبيا، محمد حمودة، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بدعم مواقف بعض الأطراف الراغبة في... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:37+0000

2022-02-17T13:37+0000

2022-02-17T13:37+0000

أخبار ليبيا اليوم

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ووصف حمودة تمرير البرلمان خارطة الطريق الأخيرة وتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة "حالة تدليس"، معتبرا أنه "مخالف للإعلان الدستوري نهيا عن افتقاره للشفافية والمنافسة النزيهة لتشكيل حكومة موازية".وقال إن البرلمان "منعوا السيد خالد البباص أحد المرشحين المقبولين والمنافس الوحيد للسيد باشاغا من التقدم بادّعاء أنه انسحب، وكل هذه الانحرافات الجسيمة قد أخطأتْها عينُ المستشارة عند إقدامها على التصريحِ بما يُسهم في إرباك المشهد".واعتبر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك": أن تصريحات ويليامز "تغُضّ الطرفَ" عما حدث في هذه الجلسة.وشدد على أن "تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت السيدة ويليامز مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكونَ أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا".وتابع: "إننا نأمل ألا تُتيح السيدة ويليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، فنحن نثق بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها".وقال حمودة في بيانه: تابعنا التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد".وأضاف: "إنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لاجراء انتخابات سريعة في ليبيا".وأكمل: "لكن الليبيين اليومَ يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقةِ حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد والتي تُبدي السيدة استيفاني دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها".واعتبر الناطق باسم الحكومة الليبية أن "مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي. وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة".وأكد حمودة على ضرورة أن "تدركَ ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيقرر بينهم بالنزاهة، وإنّ مَن يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا في ما قد تسوء إليه الأوضاع".

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أخبار ليبيا اليوم