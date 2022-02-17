https://arabic.sputniknews.com/20220217/الهلال-السوداني-يتهم-كاف-بمجاملة-الأهلي-المصري-بعد-منع-حضور-الجماهير-فيديو-1058775737.html

الهلال السوداني يتهم "كاف" بمجاملة الأهلي المصري بعد منع حضور الجماهير في لقائهما المرتقب.. فيديو

الهلال السوداني يتهم "كاف" بمجاملة الأهلي المصري بعد منع حضور الجماهير في لقائهما المرتقب.. فيديو

اتهم نادي الهلال السوداني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمجاملة النادي الأهلي المصري، واصفا المارد الأحمر بطل مصر وأفريقيا وثالث العالم بـ"ابن الكاف... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T17:08+0000

2022-02-17T17:08+0000

2022-02-17T17:10+0000

نادي الأهلي

رياضة

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جاء ذلك بعد قرار "كاف" الذي صدر، اليوم الخميس"بمنع حضور الجماهير لمباراة الهلال مع الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان".وقال نادي الهلال السوداني في فيديو على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه "في عام 1987 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الحكم المغربي لاراش لم يكن عادلاً، وقام بإلغاء هدف صحيح لنادي الهلال، من أجل الأهلي المصري".وأضاف: "في عام 2007 في بداية دور المجموعات، تعرض الهلال للظلم بالقاهرة على حساب النادي الأهلي".وتابع: "اليوم تراجع الكاف عن الحضور الجماهيري في المباراة بعدما وافق من قبل على حضور 15 ألف مشجع، وكل ذلك جاء من أجل النادي الأهلي".وواصل: "لقد سئمنا من أن يكون الأهلي الابن المدلل للكاف".حماية لاعبي الأهليوكان الهلال السوداني أعلن حضور 15 ألف مشجع لحضور مباراة الأهلي المباراة التي تقام في الثالث من عصر غد الجمعة، قبل عدم موافقة "كاف" على تواجد الجماهير.وهدد نادي الهلال بتصيعد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية في أبو ظبي. فيما أعلن اتحاد الكرة المصري أنه وراء القرار، لـ "حماية" بعثة الأهلي بعد أحداث الشغب غير المسبوقة التي شهدها نفس الملعب قبل عامين في مواجهتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال 2020.تهديد بالقتل وحصار ومحاولة اقتحامففي الأول من فبراير 2020 واجه الأهلي الهلال على البطاقة الثانية للصعود من دور المجموعات لدور الثمانية حيث كان يحتاج الفريق السوداني الفوز لخطف البطاقة فيما بطل مصر كان يكفيه التعادل لبلوغ الدور ربع النهائي.وشهدت الأجواء قبل المباراة شحن غير مسبوق من الجماهير الهلالية التي توعدت بعثة وجماهير الأهلي ووصل الامر للتهديد بالقتل.ونشر مشجع سوداني فيديو يهدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري قبل أن تلقى القوات السودانية القبض عليه.واندلعت أحداث شغب في المباراة بعد تقدم الأهلي حيث قامت جماهير الهلال السوداني بإلقاء زجاجات المياه ومقاعد مدرجات ستاد الجوهرة الزرقاء.واعترضت الجماهير على احتساب ضربة مرمى لصالح الأهلي في كرة ظنوها ضربة ركنية للهلال، ليوقف الحكم المباراة في الدقيقة 74 من أحداثها.وقام عدد من جماهير الفريق السوداني بمحاولة اقتحام الملعب بعد إلقاء الزجاجات الفارغة، في محاولة غير ناجحة من أجل الاعتداء على حكم المباراة.وتولى الأمن الحاضر بكثافة في ملعب المباراة التعامل السلمي مع الأفراد التي حاولت اقتحام الملعب.وبعد استمرار الاعتراضات وتكسير مقاعد المدرجات قامت قوات الأمن بحماية الحكم والفريقين في دائرة منتصف الملعب، واستمر ذلك حتى استقرت الأمور وعاد اللعب في الدقيقة 84.وعقب نهاية المباراة، تدخل الجيش السوداني الذي فرض حصاراً قبل انطلاق المباراة لحماية بعثة وجماهير التي التي احتجزت في الملعب لأكثر من ساعتين لسلامتهم.بيان الأهلي وعقوبات "كاف"وأصدر الأهلي بياناً عقب نهاية المباراة أدان خلاله ما تعرضت له البعثة من تجاوزات وأكد أنه لن يتقدم بشكوى للكاف حرصاً على العلاقات المصرية السودانية وعدم الحاق الاذى بنادي الهلال بالإضافة إلى تقدير النادي الأحمر لقوات الأمن السودانية.وقرر "كاف" اعتماد نتجية المباراة بالتعادل 1-1 وحرمان الهلال من جماهيره 4 مباريات وتغريم النادي السوداني 100 ألف دولار مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة (50 ألف دولار) حال لم تتكرر الحادثة خلال عام وحرمان حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بالنادي من التواجد في 5 مباريات متعلقة بالكاف وتغريمه 10 آلاف دولار.

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نادي الأهلي, رياضة