https://arabic.sputniknews.com/20220217/اليمن-حريصون-على-تعزيز-العلاقات-الثنائية-مع-روسيا-في-كافة-المجالات-1058773129.html

اليمن: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات

اليمن: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات

أشاد وكيل وزارة الخارجية اليمني للشئون السياسية، منصور بجاش، اليوم الخميس، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا الاتحادية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T16:13+0000

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وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أكد بجاش، خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، "أهمية العمل والتنسيق على تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الثنائية وعلى صعيد المحافل الدولية والأمم المتحدة".ووفقاً لوكالة"سبأ"، ناقش اللقاء "آخر التطورات في الشأن اليمني، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".واتهم وكيل وزارة الخارجية اليمني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأنها "لا تأبه لمصلحة اليمنيين بل تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية، من خلال مواصلة هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين خاصة في مأرب (شمال شرقي اليمن)، بالإضافة إلى ما تقوم به من استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار بالصواريخ والطائرات المسيرة"، على حد قوله.من جانبه، أشاد كودروف بـ "العلاقات بين البلدين"، مؤكداً "حرصه على العمل على تعزيز هذه العلاقات".وجدد "موقف روسيا الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن".

https://arabic.sputniknews.com/20220116/وزير-الخارجية-اليمني-يؤكد-أهمية-استثمار-العلاقات-مع-روسيا-في-بناء-شراكة-قوية-1056287222.html

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