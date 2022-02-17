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اليمن: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات
اليمن: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات
أشاد وكيل وزارة الخارجية اليمني للشئون السياسية، منصور بجاش، اليوم الخميس، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا الاتحادية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:13+0000
2022-02-17T16:13+0000
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وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أكد بجاش، خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، "أهمية العمل والتنسيق على تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الثنائية وعلى صعيد المحافل الدولية والأمم المتحدة".ووفقاً لوكالة"سبأ"، ناقش اللقاء "آخر التطورات في الشأن اليمني، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".واتهم وكيل وزارة الخارجية اليمني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأنها "لا تأبه لمصلحة اليمنيين بل تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية، من خلال مواصلة هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين خاصة في مأرب (شمال شرقي اليمن)، بالإضافة إلى ما تقوم به من استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار بالصواريخ والطائرات المسيرة"، على حد قوله.من جانبه، أشاد كودروف بـ "العلاقات بين البلدين"، مؤكداً "حرصه على العمل على تعزيز هذه العلاقات".وجدد "موقف روسيا الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220116/وزير-الخارجية-اليمني-يؤكد-أهمية-استثمار-العلاقات-مع-روسيا-في-بناء-شراكة-قوية-1056287222.html
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أخبار اليمن الأن, روسيا

اليمن: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات

16:13 GMT 17.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah صنعاء، اليمن، يونيو 2020
 صنعاء، اليمن، يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أشاد وكيل وزارة الخارجية اليمني للشئون السياسية، منصور بجاش، اليوم الخميس، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا الاتحادية.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أكد بجاش، خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة روسيا لدى اليمن، يفغيني كودروف، "أهمية العمل والتنسيق على تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الثنائية وعلى صعيد المحافل الدولية والأمم المتحدة".
وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية
16 يناير, 19:39 GMT
ووفقاً لوكالة"سبأ"، ناقش اللقاء "آخر التطورات في الشأن اليمني، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

واتهم وكيل وزارة الخارجية اليمني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأنها "لا تأبه لمصلحة اليمنيين بل تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية، من خلال مواصلة هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين خاصة في مأرب (شمال شرقي اليمن)، بالإضافة إلى ما تقوم به من استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار بالصواريخ والطائرات المسيرة"، على حد قوله.

من جانبه، أشاد كودروف بـ "العلاقات بين البلدين"، مؤكداً "حرصه على العمل على تعزيز هذه العلاقات".

وجدد "موقف روسيا الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن".
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