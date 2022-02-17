https://arabic.sputniknews.com/20220217/بايدن-الحل-الدبلوماسي-لأزمة-أوكرانيا-لا-يزال-ممكنا-1058771226.html
بايدن: الحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا لا يزال ممكنا
بايدن: الحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا لا يزال ممكنا
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس أن الحل الدبلوماسي مع روسيا للأزمة الأوكرانية لا يزال ممكنا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:29+0000
2022-02-17T15:29+0000
2022-02-17T15:29+0000
جو بايدن
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصرحات نقلتها رويترز قال بايدن إن "التهديد بغزو روسي لأوكرانيا مرتفع للغاية، لكن الباب لا يزال مفتوحا أمام حل دبلوماسي.وقال للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "كل مؤشر لدينا هو أنهم مستعدون للذهاب إلى أوكرانيا ومهاجمة أوكرانيا"، مضيفا: "إحساسي أن هذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".وبرر بايدن اعتقاده بأن "روسيا لم تقم بإبعاد قواتها عن الحدود الأوكرانية وإن الولايات المتحدة لديها سبب للاعتقاد بأن روسيا منخرطة في عملية كاذبة ستستخدمها موسكو لتبرير الغزو"، حسب قوله.ولفت إلى أن هذا الخطاب "سيحدد ما هو هذا الطريق"، مؤكدا: "هناك طريقة من خلال هذا"، مشيرا إلى عدم وجود خطة له للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقبل لحظات من حديث بايدن ، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تلقت رد روسيا على المقترحات الأمنية الأمريكية، لكن الرئيس قال إنه لم يقرأه بعد.وتوترت الأوضاع على الحدود الأوكرانية الروسية، عقب اتهامات امركيية وغربية لروسيا بالتخطيط لغزو كييف، في حين تنفي موسكو تلك الاتهامات، وتطالب أمريكا والناتو بتقديم ضمانات أمنية لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يحذر-من-كارثة-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1056710373.html
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جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا
بايدن: الحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا لا يزال ممكنا
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس أن الحل الدبلوماسي مع روسيا للأزمة الأوكرانية لا يزال ممكنا.
وحسب تصرحات نقلتها رويترز قال بايدن إن "التهديد بغزو روسي لأوكرانيا
مرتفع للغاية، لكن الباب لا يزال مفتوحا أمام حل دبلوماسي.
وقال للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "كل مؤشر لدينا هو أنهم مستعدون للذهاب إلى أوكرانيا ومهاجمة أوكرانيا"، مضيفا: "إحساسي أن هذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".
وبرر بايدن اعتقاده بأن "روسيا لم تقم بإبعاد قواتها عن الحدود الأوكرانية وإن الولايات المتحدة لديها سبب للاعتقاد بأن روسيا منخرطة في عملية كاذبة ستستخدمها موسكو لتبرير الغزو"، حسب قوله.
لكن الرئيس الأمريكي استدرك قائلا: "الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا، ولهذا السبب طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذهاب إلى الأمم المتحدة للإدلاء ببيان اليوم".
ولفت إلى أن هذا الخطاب "سيحدد ما هو هذا الطريق"، مؤكدا: "هناك طريقة من خلال هذا"، مشيرا إلى عدم وجود خطة له للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقبل لحظات من حديث بايدن ، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تلقت رد روسيا على المقترحات الأمنية الأمريكية، لكن الرئيس قال إنه لم يقرأه بعد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن روسيا طردت أيضا الدبلوماسي الأمريكي رقم 2 في موسكو، نائب رئيس البعثة الأمريكية في موسكو، بارت جورمان، محذرا من رد أمريكي على هذا الإجراء، الذي وصفه بأنه "غير مبرر".
وتوترت الأوضاع على الحدود الأوكرانية الروسية، عقب اتهامات امركيية وغربية لروسيا بالتخطيط لغزو كييف، في حين تنفي موسكو تلك الاتهامات، وتطالب أمريكا والناتو بتقديم ضمانات أمنية لها.