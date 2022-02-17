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برهم صالح يدعو إلى حوار عاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
برهم صالح يدعو إلى حوار عاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إلى بدء حوار عاجل بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:26+0000
2022-02-17T08:26+0000
أخبار العراق اليوم
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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد صالح على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به".وتابع صالح، أن الحوار الذي يدعو إليه يهدف كذلك إلى ضمان "الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".وفي سياق متصل، أوعز صالح إلى مجلس النواب "بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون".يذكر أن المحكمة الاتحادية في العراق كانت قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.وأوضحت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان"، مضيفة أن "المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية".وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد يوم الاثنين الماضي، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.
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أخبار العراق اليوم

برهم صالح يدعو إلى حوار عاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

08:26 GMT 17.02.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إلى بدء حوار عاجل بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد صالح على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به".
وتابع صالح، أن الحوار الذي يدعو إليه يهدف كذلك إلى ضمان "الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".
وفي سياق متصل، أوعز صالح إلى مجلس النواب "بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون".
يذكر أن المحكمة الاتحادية في العراق كانت قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان"، مضيفة أن "المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية".
وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد يوم الاثنين الماضي، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.
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