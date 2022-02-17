https://arabic.sputniknews.com/20220217/بوتين-يجب-اتخاذ-أشد-الإجراءات-ضد-الهجرة-غير-الشرعية-1058755844.html
بوتين: يجب اتخاذ أشد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية
بوتين: يجب اتخاذ أشد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه يجب اتخاذ أشد الإجراءات صرامة ضد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات الإجرامية والأفراد المخالفين للقانون. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:05+0000
2022-02-17T13:05+0000
2022-02-17T13:05+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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ووفقًا له، فإن الجميع في روسيا مرحب بهم ممن يأتون إلى هنا للعيش والدراسة والعمل، مع مراعاة قوانين البلاد واحترام الثقافة والتقاليد. وقال الرئيس: "هؤلاء المواطنون الأجانب، وخاصة مواطنونا القادمون من الخارج، يجب أن يكونوا قادرين بحرية ودون تأخير بيروقراطي على إصدار جميع الوثائق اللازمة".طلب رئيس الدولة أن تؤخذ هذه المتطلبات في الاعتبار "عند وضع تدابير تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية، عند منح الحق في الإقامة الدائمة أو المؤقتة والعمل في روسيا، والمشاركة في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي".وأشار الرئيس إلى أنه في 10 فبراير/ شباط، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات تابعة لمجلس الأمن في روسيا لتحسين سياسة الهجرة الحكومية. وقال بوتين: "آمل أن يعزز عملها الأمن القومي في مجال الهجرة، وأن يساعد في تنظيم هذه العمليات حتى لا تخلق مخاطر وتهديدات، وأن تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولتنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: يجب اتخاذ أشد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه يجب اتخاذ أشد الإجراءات صرامة ضد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات الإجرامية والأفراد المخالفين للقانون.
ووفقًا له، فإن الجميع في روسيا مرحب بهم ممن يأتون إلى هنا للعيش والدراسة والعمل، مع مراعاة قوانين البلاد واحترام الثقافة والتقاليد. وقال الرئيس: "هؤلاء المواطنون الأجانب، وخاصة مواطنونا القادمون من الخارج، يجب أن يكونوا قادرين بحرية ودون تأخير بيروقراطي على إصدار جميع الوثائق اللازمة".
وأضاف: "ولكن، ينبغي وضع أكثر التدابير صرامة ضد الهجرة غير الشرعية وأنشطة الجماعات الإجرامية التي تبني أعمالها على الهجرة غير الشرعية. وأي مظاهر للتطرف وانتهاكات القانون والنظام وأنشطة العمل غير القانونية (ينبغي) أن تكون سببا لسرعة اعتماد وتنفيذ قرارات طرد هؤلاء الأشخاص من روسيا وفرض حظر على دخول بلادنا فى المستقبل".
طلب رئيس الدولة أن تؤخذ هذه المتطلبات في الاعتبار "عند وضع تدابير تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية، عند منح الحق في الإقامة الدائمة أو المؤقتة والعمل في روسيا، والمشاركة في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي".
وأشار الرئيس إلى أنه في 10 فبراير/ شباط، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات تابعة لمجلس الأمن في روسيا لتحسين سياسة الهجرة الحكومية. وقال بوتين: "آمل أن يعزز عملها الأمن القومي في مجال الهجرة، وأن يساعد في تنظيم هذه العمليات حتى لا تخلق مخاطر وتهديدات، وأن تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولتنا".