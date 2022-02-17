https://arabic.sputniknews.com/20220217/تحدث-مرة-كل-1300-سنةالعلماء-يكتشفون-موجة-خارقة-لايمكن-تفسيرها-فيديو-1058765438.html

تحدث مرة كل 1300 سنة"...العلماء يكتشفون موجة خارقة لايمكن تفسيرها... فيديو

تحدث مرة كل 1300 سنة"...العلماء يكتشفون موجة خارقة لايمكن تفسيرها... فيديو

سجلت "موجة قاتلة" قبالة سواحل كندا رقما قياسيا عالميا، لم تكن هي الأكبر في التاريخ، لكنها كانت أعلى بعدة مرات من ارتفاع جميع الأمواج المحيطة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:53+0000

2022-02-17T13:53+0000

2022-02-17T13:53+0000

علوم

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لفترة طويلة، كانت هذه الظاهرة تعتبر خيالًا، ولكن منذ أن تم اكتشاف الموجات القاتلة بواسطة التقنيات الخاصة، اضطر العلماء للبحث عن تفسير لها. ففي عام 2020، اكتشف العلماء "موجة قاتلة" قياسية قبالة جزيرة فانكوفر، قبالة ساحل المحيط الهادئ لكندا. بحسب مانشر موقع Scientific Reports.لطالما روى البحارة قصصا عن موجات "شريرة عملاقة" تظهر من العدم مع انتفاخ ضئيل نسبيًا. لم يكن هناك سوى القليل من هذه الأدلة، ورفض العلماء لفترة طويلة تصديق وجود مثل هذه الموجات، لأنها لا تتناسب مع الفهم العلمي للبحر. وفقًا للنماذج الكلاسيكية، دائمًا ما تكون الموجات في منطقة معينة من الماء، وتتشكل أمواج تسونامي فقط بسبب الزلازل أو الأحداث الأخرى مثل الانفجارات. بالإضافة إلى ذلك، تكاد تسونامي غير مرئية في المياه العميقة. ومع ذلك، في التسعينيات، كان على العلماء تغيير رأيهم، حيث تم تسجيل هذه الظاهرة باستخدام أدوات على منصة نفطية.على الرغم من حقيقة أن "الموجات القاتلة" يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 30 مترًا، إلا أن اختلاف الارتفاع بمقدار ثلاثة أضعاف مع الأمواج المحيطة جعل من الممكن تسجيل رقم قياسي عالمي. وللمقارنة: كانت موجة دروبنر التي لوحظت في عام 1995، على ارتفاع 25 مترًا، ضعف حجم القمم المحيطة. قضى العلماء عامين في محاولة لتأكيد تثبيت هذه الظاهرة. وتم اكتشاف الموجة، المسماة Yuklulet (على اسم شبه الجزيرة المجاورة) ، بواسطة عوامة قياس لمشروع MarineLabs. أتاحت بيانات العوامة إعادة بناء شكل الموجة. وقال سكوت بيتي، رئيس شركة MarineLabs، لشبكة CNN: "تبدو وكأنها تل بحجم منزل من أربعة طوابق، بارزة من الماء، أمامها المنخفضات الظاهرة". على الرغم من حقيقة أن ارتفاع الموجة معروف، لا يزال لدى الباحثين العديد من الأسئلة.ويقول مؤلفو العمل: "يتم إجراء معظم هذه الملاحظات باستخدام عوامة واحدة عند نقطة واحدة ، وبالتالي عندما تمر الموجة ، فإننا نعرف ارتفاعها ، لكننا لا نعرف طولها". بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى العلماء تفسير لا لبس فيه لهذه الظاهرة. هناك عدة فرضيات. على سبيل المثال ، يمكن لشكل معين من الشاطئ أو قاع البحر إرسال موجات في طور تجاه بعضها البعض ، وفي هذه الحالة تتراكم ارتفاعاتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتقل الموجات من تيار واحد إلى تيار معاكس، مما يؤدي إلى تقصير طولها وزيادة ارتفاعها. أخيرًا، هناك تفسير رياضي يتبع معادلة "شرودنغر" غير الخطية. وفقا له، بعبارات بسيطة، في بعض المواقف، تبدأ الموجة في امتصاص طاقة الأمواج أمامها وخلفها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحر للخطر إذا تشكلت موجة بالقرب من الساحل. يأمل العلماء أن يتمكنوا في المستقبل من كشف سبب ظهور مثل هذه الظواهر الطبيعية والبدء في التنبؤ بها بطريقة أو بأخرى. في السابق، افترض العلماء أن الموجات القاتلة هي التي أدت إلى موت السفن في مثلث برمودا.

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علوم