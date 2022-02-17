https://arabic.sputniknews.com/20220217/تدريبات-بحرية-بين-مصر-وإسبانيا-في-البحر-المتوسط-1058756067.html
تدريبات بحرية مشتركة بين مصر وإسبانيا في البحر المتوسط
تدريبات بحرية مشتركة بين مصر وإسبانيا في البحر المتوسط
نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا" والفرقاطة الإسبانية... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:07+0000
2022-02-17T13:07+0000
2022-02-17T13:08+0000
العالم العربي
مصر
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وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان: "نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا (لم يحدد تاريخه) بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط".وتابع: "تم التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية إضافة إلى أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر".كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات.
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العالم العربي, مصر
تدريبات بحرية مشتركة بين مصر وإسبانيا في البحر المتوسط
13:07 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا" والفرقاطة الإسبانية "فيكتوريا".
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان: "نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا (لم يحدد تاريخه) بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط".
وتابع: "تم التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية إضافة إلى أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر".
كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات.