https://arabic.sputniknews.com/20220217/تلغراف-تعلن-انتصار-بوتين-على-الغرب-1058728958.html
"تلغراف" تعلن انتصار بوتين على الغرب
"تلغراف" تعلن انتصار بوتين على الغرب
يظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:24+0000
2022-02-17T08:24+0000
2022-02-17T08:24+0000
روسيا
العالم
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وبحسب الإعلاميين الأجانب، يخوض بوتين الآن المعركة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية الرئيسية. وتدور رحى هذه المعركة في الساحة السوفياتية السابقة.ورأت صحيفة "ذي تلغراف"، أن بوتين أصبح قاب قوسين أو أدنى من إحراز الانتصار على الغرب في الساحة السوفياتية سابقا.وبحسب الصحيفة، يستطيع الرئيس الروسي أن يستعيد سيطرة بلاده على بلدان الجوار بغض النظر عن العقوبات الغربية.ووضع نظام الحكم في أوكرانيا نفسه في مواجهة مع روسيا. إلا أن الإعلاميين البريطانيين رأوا أن الدول الغربية لم تتمكن من الوقوف يدا واحدة في تأييد نظام الحكم الأوكراني المعادي للرئيس الروسي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
"تلغراف" تعلن انتصار بوتين على الغرب
تابعنا عبر
يظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي.
وبحسب الإعلاميين الأجانب، يخوض بوتين الآن المعركة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية الرئيسية. وتدور رحى هذه المعركة في الساحة السوفياتية السابقة.
ورأت صحيفة "ذي تلغراف"، أن بوتين أصبح قاب قوسين أو أدنى من إحراز الانتصار
على الغرب في الساحة السوفياتية سابقا.
وعن مقومات نجاح روسيا في مواجهة الغرب الساعي إلى دق إسفين بين روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة الأخرى قالت الصحيفة، إن روسيا تملك خامس أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم قدره 635 مليار دولار. وتفوق واردات الموازنة الروسية نفقاتها. ولا تلجأ روسيا إلى استخدام أموال المستثمرين الأجانب لتغطية النفقات. وقللت روسيا الاعتماد على أموال النفط.
وبحسب الصحيفة، يستطيع الرئيس الروسي أن يستعيد سيطرة بلاده على بلدان الجوار بغض النظر عن العقوبات الغربية
.
ووضع نظام الحكم في أوكرانيا نفسه في مواجهة مع روسيا. إلا أن الإعلاميين البريطانيين رأوا أن الدول الغربية لم تتمكن من الوقوف يدا واحدة في تأييد نظام الحكم الأوكراني المعادي للرئيس الروسي.