https://arabic.sputniknews.com/20220217/توقيع-مذكرة-تفاهم-لإنشاء-سوق-حدودي-بين-إيران-والعراق-1058772754.html

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق حدودي بين إيران والعراق

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق حدودي بين إيران والعراق

وقَّع محافظ إيلام الإيرانية ومحافظ ديالى العراقية، اليوم الخميس، في العاصمة بغداد، على مذكرة التفاهم الأولية لإقامة سوق مشتركة في منفذ هلاله الشمالي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T16:11+0000

2022-02-17T16:11+0000

2022-02-17T16:11+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، عن محافظ إيلام، حسن بهرام نيا، خلال لقائه مع محافظ ديالى، مثنى علي مهدي، أنه بعد توقيع هذه المذكرة ستحاول إيران الحصول على التصاريح اللازمة من المركز.وأكد حسن بهرام أن أهالي إيلام الإيرانية لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى العراقية، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي، معربا عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات مع العراق، عبر إيجاد سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.وقال حسن بهرام، إن محافظة إيلام تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق إلى ازدهار التجارة ووضع إيلام على طريق التنمية، أيضا.ومن جانبه، شدد محافظ ديالى، مثنى علي مهدي، على أن المحافظة ستسعى بجدية للحصول على موافقة الحكومة المركزية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى، مؤكدا أن هناك علاقات جيدة جدا مع السفير العراقي السيد مسجدي، آملا أن يتمكن من مساعدة المحافظتين في إيجاد هذا السوق المشترك الكبير.

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