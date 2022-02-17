https://arabic.sputniknews.com/20220217/خامنئي-يعلق-لأول-مرة-على-الملف-الصوتي-المسرب-لقادة-الحرس-الثوري-الإيراني-1058753590.html

خامنئي يعلق لأول مرة على "الملف الصوتي المسرب" لقادة الحرس الثوري الإيراني

خامنئي يعلق لأول مرة على "الملف الصوتي المسرب" لقادة الحرس الثوري الإيراني

علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، لأول مرة، اليوم الخميس، على التسجيل الصوتي المسرب من اجتماع سري بين قيادات بارزة في "الحرس الثوري"، والذي آثار ضجة واسعة في... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T12:37+0000

2022-02-17T12:37+0000

2022-02-17T12:37+0000

أخبار إيران

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وقال خامنئي، في كلمة ألقاها بالفيديو أمام سكان تبريز، شمال غربي إيران، إن "غرف الفكر المعادية تهدف إلى تشويه الحرس الثوري وقاسم سليماني"، مضيفا: "ينفقون مليارات الدولارات في غرف الفكر ويحاولون صرف الشباب عن الثورة من خلال الضغط الاقتصادي والافتراء والأكاذيب"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع: "إنهم يشوهون أسس الثورة، ويشوهون المراكز المؤثرة في تقدم الثورة. في يوم يشوهون البرلمان، ويوم آخر يشوهون مجلس صيانة الدستور، واليوم جاء دور الحرس الثوري الإيراني والشهيد سليماني".وآثار تسجيل صوتي مسرب من اجتماع سري بين قيادات بارزة في "الحرس الثوري" ضجة واسعة في إيران، حيث دار حوار حول قضية فساد في إحدى أبرز الشركات التابعة للحرس.بدأت القصة، عندما نشرت "إذاعة فردا" الناطقة بالفارسية تسجيلا صوتيا مدته 50 دقيقة، من اجتماع سري جرى قبل سنوات بين قائد الحرس الثوري آنذاك، محمد علي جعفري، ونائبه في الشؤون الاقتصادية والعمرانية، صادق ذوالقدرنيا.وكان الحديث بين القائدين جعفري وذوالقدرنيا يدور حول قضية فساد في شركة "ياس" القابضة، التي تعد من أبرز شركات "مؤسسة التعاون" في الحرس الثوري.وبعد ثلاثة أيام من الصمت، أكدت وكالة "فارس"، المقربة من "الحرس الثوري" صحة التسجيل، وقالت إنها سنتشر لاحقا "معلومات أكثر دقة" بشأن قضية المخالفات.ونقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية في عددها الصادر يوم الأحد، عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه أن هذا الملف ليس جديدا، فقد نشرته "بي.بي.سي" قبل 3 سنوات، وحينها جرى التحقيق مع المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية.من جهته قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، لوكالة "إيلنا"، إن اللجنة تنوي مناقشة التسجيل الصوتي.وأضاف: "سمعت الملف (الصوتي) عدة مرات، لم يحصل الكارهون على ما أرادوه، ليكون ذريعة تشويه الحرس، العدو لا يمكن أن يلحق ضرراً بشعبية الحرس بهذه الحرب النفسية".واعترف مشكيني بوجود "تغلغل" في مؤسسات البلاد، قائلا، إن "التغلغل قضية واقعية، يدخل عبر نظرة ووجوه موثوق بها، بعض المرات يكون في أجهزة الرقابة والمواقع الحساسة ويتسبب في أن يحل الباطل محل الحق، ومن الصعب تحديده لكن ليس مستحيلا".واتهم عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، النائب مجتبى توانغر، وسائل الإعلام الخارجية بـ"السعي لضرب النظام وأمن الناس".وقال توانغر لوكالة "إيسنا"، إن "من يستخدم هذا الملف الصوتي، يشارك سهوا أو عمدا، في الدعاية ضد النظام ويكمل لعبة الأعداء ضد الحرس". وأضاف: "وقوع تجاوزات في جهاز ما، ليست قضية مستغربة، لكن الأهم هو تحديد التجاوزات ومعالجتها ومعاقبة المخالفين".وتابع أنه قد "صدر حكم بالمخالفات التي حدثت بعد مراجعة حاسمة وصريحة للقضية"، لكنه في الوقت ذاته، قال إن "جزءا كبيرا من هذه الادعاءات غير صحيح".

https://arabic.sputniknews.com/20220214/تسجيل-مسرب-لاجتماع-سري-بين-قيادات-الحرس-الثوري-يثير-ضجة-واسعة-في-إيران-1058547686.html

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