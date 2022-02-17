https://arabic.sputniknews.com/20220217/خامنئي-يكشف-نقاط-في-الاتفاق-النووي-لم-يتم-الاهتمام-بها-تسببت-في-الوضع-الحالي-1058738930.html

خامنئي يكشف نقاطا في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي

خامنئي يكشف نقاطا في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي

كشف المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، عن نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T09:47+0000

2022-02-17T09:47+0000

2022-02-17T09:48+0000

خامنئي

إيران

أخبار العالم الآن

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وأكدت وكالة فارس، صباح اليوم الخميس، أن "تصريح خامنئي جاء في خطاب ألقاه خلال لقاء مع بمناسبة انتفاضة أهالي مدينة تبريز بمحافظة آذربيجان شرقي، ضد نظام الشاه البائد، في العام 1978".وأشار خامنئي إلى ضرورة الاهتمام ببعض النقاط المطلوبة التي إذا أهملت ستخلق لإيران مشاكل في المستقبل، مثل إعداد العلماء والإنجاب وزيادة النسل وكذلك الطاقة النووية.وقال المرشد الأعلى في إيران: "شاهدوا ماذا يفعل العدو فيما يخص أنشطتنا النووية، رغم أنه يعلم بأنها سلمية وهو لا يريد للشعب الإيراني تحقيق هذا التطور الكبير".وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد خامنئي أن لديه ملاحظات، وهي أن على الإيرانيين أن يأخذوا بعين الاعتبار نقاط لن تسبب مشاكل فيما بعد، ولكن تم تجاهل بعض هذه النقاط وظهرت المشاكل التي تراها بلاده.ولفت علي خامنئي إلى أن بلاده حققت إنجازات كبيرة خلال العقود الماضية، أحدها هو التقدم العلمي، إذ كانت سرعة إيران في التقدم العلمي تساوي عدة أضعاف المتوسط العالمي في هذا المجال، حيث حققت إيران تقدما خلال هذه الفترة التي تلت الثورة الإسلامية لم تكن تخطر على بال الشعب الإيراني في الأيام الأولى للثورة.وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، منذ أيام.وبعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/إيران-تدعو-الكونغرس-الأمريكي-إلى-إصدار-بيان-سياسي-بشأن-التزامات-الاتفاق-النووي-1058677437.html

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