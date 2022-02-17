https://arabic.sputniknews.com/20220217/خبير-أوروبا-بدأت-تخفيف-لهجة-التصعيد-والتوجه-نحو-حل-الأزمة-مع-روسيا-دبلوماسيا--1058762360.html

خبير: أوروبا بدأت تخفيف لهجة التصعيد والتوجه نحو حل الأزمة مع روسيا دبلوماسيا

خبير: أوروبا بدأت تخفيف لهجة التصعيد والتوجه نحو حل الأزمة مع روسيا دبلوماسيا

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول،عمار قناة، إن أوروبا بدأت بتخفيف لهجة التصعيد والتوجه نحو نزع فتيل الأزمة مع روسيا دبلوماسيا، على الرغم من استمرار... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:30+0000

2022-02-17T13:30+0000

2022-02-17T13:30+0000

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وأضاف عمار قناة في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن المعضلة الأساسية في هذا الصراع هي مسألة توسع الناتو شرقا والخطر على المنظومة القومية الروسية، لافتا إلى أن التوافقات قد تتم بدون الطرف الأوروبي.وأكد قناة، أنه لا يتوقع أن يحدث اختراق كبير في الأزمة، رغم أن هناك توجها للحل السياسي من خلال المواقف الأوروبية للضغط على كييف لتطبيق اتفاقية مينسك لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية.ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على مناطق الهيمنة والحفاظ على الأحادية، على حساب أطراف ومناطق أخرى فيما يتعلق بالمنظومة الأوروبية.و أوضح أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و المستشار الألماني، أولاف شولتز تشير إلى ذلك عندما أوضحا أن الأمن الروسي هو جزء من الأمن الأوروبي، كما أشارا إلى أن تعطيل خط السيل الشمالي والارتباك الذي سيحدث في ملفات الطاقة الدولية سيكون الخاسر منه هو الجانب الأوروبي.و كانت الحكومة الألمانية، أعلنت أن المستشار أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن رحبا في اتصال هاتفي، بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواصلة الجهود الدبلوماسية بين موسكو والغرب.إلى ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يرى "بوادر مشجعة" بشأن الأزمة الأمنية في أوروبا.وأضاف بوريل أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مواكبة نهج المسار المزدوج تجاه روسيا، وإعداد القدرة الأوروبية على الاستجابة في حالة تصعيد الموقف حول أوكرانيا وإظهار استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن