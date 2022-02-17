https://arabic.sputniknews.com/20220217/خبير-تغذية-يكشف-عن-قائمة-الأغذية-التي-يجب-تناولها-مع--السمك-1058739622.html

خبير تغذية يكشف عن قائمة الأغذية التي يجب تناولها مع السمك

خبير تغذية يكشف عن قائمة الأغذية التي يجب تناولها مع السمك

حذر خبير التغذية الروسي، أندريه زولوتاريف، من تخزين الأسماك أو طهيها بشكل غير صحيح، كيلا تفقد خصائصها القيمة، مشيرا إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الطعام. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T10:09+0000

2022-02-17T10:09+0000

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وأكد زولوتاريف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه يجب تضمين أطباق السمك في نظامنا الغذائي، مشيرا إلى أن كل نوع من الأسماك له خصائصه الفريدة. على سبيل المثال، سمك القد له تأثير مضاد للأورام، ولسمك السلمون تأثير إيجابي على حالة نظام القلب والأوعية الدموية. ويحسن الإسبرط والصوري أداء الجهاز العصبي المركزي، لأن كمية كبيرة من المغنيسيوم يمكن أن تتراكم فيهما.وأضاف أن الأسماك تفقد خصائصها المفيدة إذا لم يتم تخزينها أو طهيها بشكل صحيح. على وجه الخصوص، يمكن تدمير أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية الموجودة في الأسماك إذا لم يتم استيفاء شروط معينة.وتابع خبير التغذية أن نقص أوميغا 3 في الجسم يؤدي إلى أمراض مختلفة.وأشار إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية ستحقق أقصى فائدة لجهاز المناعة إذا تم تناول الأسماك مع الزبدة، "تأكد من تناول الزبدة في الشتاء، من بين أمور أخرى. حوالي 10 غرامات في اليوم هي القاعدة بالنسبة للشخص العادي. لن يؤثر ذلك سلباً على جسمك من حيث الكوليسترول، إلا إذا كنت تعاني من أمراض تمنعك من تناول هذا المنتج، على سبيل المثال التهاب البنكرياس. كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية جنبا إلى جنب مع الزبدة، تخلق تأثير المناعة القصبية الرئوية، والتي ستحميك، بما في ذلك من الفيروسات".

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مجتمع, منوعات, أسماك