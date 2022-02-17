https://arabic.sputniknews.com/20220217/دول-الاتحاد-الأوروبي-بمجلس-الأمن-تدعو-إلى-التنفيذ-الكامل-لاتفاقيات-مينسك-1058781044.html

دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك

دول الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك

أعربت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء بمجلس الأمن عن دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، داعية إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T20:21+0000

2022-02-17T20:21+0000

2022-02-17T20:21+0000

روسيا

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وتلا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، بيانًا جاء فيه "نحن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإستونيا، تنضم إلينا اليوم ألبانيا والنرويج ووفد الاتحاد الأوروبي، نشدد على دعمنا الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا".وأضاف البيان "ندعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، بدءًا بالالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار".في السياق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن محاولات جعل روسيا طرفا في النزاع في أوكرانيا ليس لها أي مبرر.وقال فيرشينين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، اليوم الخميس،: "لقد اتخذ الجانب الأوكراني مسارا نحو الرفض الكامل للتفاعل المباشر مع دونباس في إطار آلية التنسيق، حيث قدم خيارات مختلفة لا تسمح برد فعال على حالات انتهاكات وقف إطلاق النار. محاولات إلقاء المسؤولية على روسيا، لجعلها طرفًا في النزاع، ليس لها أي مبرر".بدورها دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية المخالفة لروح اتفاقيات مينسك.وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال جلسة مجلس الأمن "الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تخالف روح اتفاقيات مينسك أو تقوض تنفيذها".في سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن الحاجة إلى وثيقة عالمية بشأن الأمن تتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا وتوقع عليها كل من روسيا والولايات المتحدة.كما أكد زيلينسكي، ان لقاء شخصيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من شأنه المساعدة في حلحلة العلاقات بين موسكو وكييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220217/الخارجية-الروسية-تشرح-سبب-طرد-نائب-السفير-الأمريكي-من-روسيا-1058779866.html

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