https://arabic.sputniknews.com/20220217/ذهاب-ثمن-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-الفرق-الكبرى-تعود-بنتائج-إيجابية-1058767008.html

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. الفرق الكبرى تعود بنتائج إيجابية

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. الفرق الكبرى تعود بنتائج إيجابية

عادت أغلب الفرق الكبرى بنتائج إيجابية خارج الديار في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T14:14+0000

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ذهاب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.. الفرق الكبرى تعود بنتائج إيجابية ذهاب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.. الفرق الكبرى تعود بنتائج إيجابية

ليفربول الإنجليزي رجع بفوز مهم على إنتر الإيطالي بهدفين نظيفين، سجلهما فيرمينو ومحمد صلاح، ويقام لقاء الإياب في الثامن من آذار/ مارس المقبل على ملعب آنفيلد.وقاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لاقتناص فوز هام ومثير على ضيفه ريال مدريد بهدف دون رد، في مباراة قوية وحماسية، تسيدها باريس سان جيرمان، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، كما أهدر نجمه ليونيل ميسي ركلة جزاء، لينتظر مباراة الإياب على أرض ريال مدريد يوم الأربعاء، التاسع من آذار/مارس المقبل.أما مانشستر سيتي فقد اكتسح مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي على أرضه، بخماسية نظيفة، لتصبح مهمة سبورتينغ معقدة في لقاء العودة، الذي سيقام بمدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس.التعادل الوحيد في هذا الدور كان في مباراة بايرن ميونخ الألماني ومضيّفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 1-1. وبهذا التعادل نجح بايرن في تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب يوم 8 مارس على ملعب "أليانز آرينا".وأكد أن الريال يستطيع العودة في المباراة القادمة لامتلاكه لخبرات كبيرة في البطولة، وبالرغم أن باريس يمتلك لاعبين يستطيعون السيطرة على المباراة إلا أنه لا يمكن استصغار الريال صاحب الأفضلية في البطولة تاريخيا.ولفت إلى أن الأداء لم يكن بالشكل المطلوب كما هو متوقع لأن خط هجوم اللفر سواء محمد صلاح أو ماني خاضا سبع مباريات في شهر وعادا من سفر طويل، لكن في النهاية تم تحقيق المطلوب.للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"إعداد و تقديم: عبد الله حميد

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