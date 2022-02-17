https://arabic.sputniknews.com/20220217/رئيس-الوزراء-الياباني-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا-1058763881.html
رئيس الوزراء الياباني يجري مباحثات هاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
رئيس الوزراء الياباني يجري مباحثات هاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
أجرى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس بشان الأوضاع في أوكرانيا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:46+0000
2022-02-17T13:46+0000
2022-02-17T13:46+0000
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سبوتنيك. وقال كيشيدا إنه شدد، خلال المباحثات الهاتفية، على أهمية اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بهدف تخفيف التوترات حول أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن بلاده ليست جاهزة ولن تقبل المطالبات المتعلقة بتحرك القوات على أراضيها، مؤكدًا أن هذا حقها السيادي.وقال بيسكوف للصحفيين: "لسنا مستعدين ولن نقبل المطالبات حول كيفية توزيع القوات المسلحة على أراضي بلدنا. هذا حقنا السيادي ولا ننوي مناقشته مع أحد".في السياق ذاته، وصف بيسكوف التصريحات المتعلقة حول الحشد والنقل الإضافي المزعوم للجنود الروس إلى الحدود مع أوكرانيا بأنها "اتهامات لا أساس لها، كما هو الحال دائما".تأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلاً، متهمة أمريكا والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقاً، ما يهدد وفق مسؤوليها، الأمن القومي الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس الوزراء الياباني يجري مباحثات هاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
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أجرى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس بشان الأوضاع في أوكرانيا.
سبوتنيك
. وقال كيشيدا إنه شدد، خلال المباحثات الهاتفية، على أهمية اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بهدف تخفيف التوترات حول أوكرانيا.
وصرح كيشيدا في مؤتمر صحفي: "أجريت محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شرح خلالها الرئيس بوتين الموقف الروسي بشأن القضية الأوكرانية. وشددت بدوري على ضرورة بذل جهود دبلوماسية لحل المشكلة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن بلاده ليست جاهزة ولن تقبل المطالبات المتعلقة
بتحرك القوات على أراضيها، مؤكدًا أن هذا حقها السيادي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لسنا مستعدين ولن نقبل المطالبات حول كيفية توزيع القوات المسلحة على أراضي بلدنا. هذا حقنا السيادي ولا ننوي مناقشته مع أحد".
في السياق ذاته، وصف بيسكوف التصريحات المتعلقة حول الحشد والنقل الإضافي المزعوم للجنود الروس إلى الحدود مع أوكرانيا بأنها "اتهامات لا أساس لها، كما هو الحال دائما".
تأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية، الشيء الذي تنفيه روسيا جملة وتفصيلاً، متهمة أمريكا والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقاً، ما يهدد وفق مسؤوليها، الأمن القومي الروسي.