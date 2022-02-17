https://arabic.sputniknews.com/20220217/رئيس-موديرنا-من-المنطقي-اعتبار-كورونا-في-مراحله-النهائية-1058778148.html
رئيس "موديرنا": من "المنطقي" اعتبار كورونا في مراحله النهائية
رئيس "موديرنا": من "المنطقي" اعتبار كورونا في مراحله النهائية
قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسيل، إنه من "المنطقي" اعتبار جائحة فيروس"كورونا" المستجد على وشك الانتهاء وفي مراحلها النهائية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T18:48+0000
2022-02-17T18:48+0000
2022-02-17T18:48+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047547087_0:292:3121:2048_1920x0_80_0_0_d204f236c1fa331b8d142832d969697a.jpg
وردا على سؤال خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء، حول ما إذا كان يعتقد أن الوباء كان في مراحله النهائية، قال بانسل: "أعتقد أن هذا سيناريو منطقي".وأشار بانسل إلى أنه يعتقد أن هناك "فرصة تقارب 80 بالمئة" أنه مع تطور الفيروس سيصبح "أقل ضراوة".لكن حذر ستيفان بانسل من أنه لا تزال هناك فرصة بنسبة 20 بالمئة بأن الطفرة التالية يمكن أن تجعل الفيروس أكثر ضراوة من المتحور "أوميكرون".وقال: "أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم بأن "أوميكرون" لم يكن شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نفقد الآلاف من الناس كل يوم حول الكوكب، إذ لا يمكن التنبؤ بالفيروس".وفي أواخر الشهر الماضي، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أنه من "الخطر" افتراض أن "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير الذي يظهر أثناء وباء "كورونا"، أو أننا "في نهاية اللعبة"، بحسب تعبيره.وأوضح أن تعلم التعايش مع (كوفيد-19) لا يمكن أن يعني "أننا نراهن على فيروس لا يمكننا التحكم في تطوره أو التنبؤ به".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/دراسة-إسرائيلية-الجرعة-الرابعة-من-فايزر-وموديرنا-أقل-فعالية-ضد-أوميكرون-1056457413.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047547087_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_c288eb9477075395a1909fed20ad422a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أوميكرون, العالم
رئيس "موديرنا": من "المنطقي" اعتبار كورونا في مراحله النهائية
تابعنا عبر
قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسيل، إنه من "المنطقي" اعتبار جائحة فيروس"كورونا" المستجد على وشك الانتهاء وفي مراحلها النهائية.
وردا على سؤال خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن بي سي"
الأمريكية، أمس الأربعاء، حول ما إذا كان يعتقد أن الوباء كان في مراحله النهائية، قال بانسل: "أعتقد أن هذا سيناريو منطقي".
وأشار بانسل إلى أنه يعتقد أن هناك "فرصة تقارب 80 بالمئة" أنه مع تطور الفيروس سيصبح "أقل ضراوة".
وتابع رئيس "موديرنا" أنه في حال اقتراب "كورونا" من نهايته، فإنه يتوقع أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض خطيرة، سيتم تعزيزهم ضد (كوفيد-19) بمعدل سنوي، مبينا أن "هذا الفيروس سيبقى مع البشر إلى الأبد مثل الإنفلونزا، وعلينا أن نتعايش معه".
لكن حذر ستيفان بانسل من أنه لا تزال هناك فرصة بنسبة 20 بالمئة بأن الطفرة التالية يمكن أن تجعل الفيروس أكثر ضراوة من المتحور "أوميكرون".
وقال: "أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم بأن "أوميكرون" لم يكن شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نفقد الآلاف من الناس كل يوم حول الكوكب، إذ لا يمكن التنبؤ بالفيروس".
وفي أواخر الشهر الماضي، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أنه من "الخطر" افتراض أن "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير الذي يظهر أثناء وباء "كورونا"، أو أننا "في نهاية اللعبة"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن تعلم التعايش مع (كوفيد-19) لا يمكن أن يعني "أننا نراهن على فيروس لا يمكننا التحكم في تطوره أو التنبؤ به".