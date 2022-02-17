https://arabic.sputniknews.com/20220217/رئيس-موديرنا-من-المنطقي-اعتبار-كورونا-في-مراحله-النهائية-1058778148.html

رئيس "موديرنا": من "المنطقي" اعتبار كورونا في مراحله النهائية

رئيس "موديرنا": من "المنطقي" اعتبار كورونا في مراحله النهائية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسيل، إنه من "المنطقي" اعتبار جائحة ‏فيروس"كورونا" المستجد على وشك الانتهاء وفي مراحلها النهائية.‏ 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T18:48+0000

2022-02-17T18:48+0000

2022-02-17T18:48+0000

فيروس كورونا

أوميكرون

العالم

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وردا على سؤال خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء، حول ما إذا كان يعتقد أن الوباء كان في مراحله النهائية، قال بانسل: "أعتقد أن هذا سيناريو منطقي".وأشار بانسل إلى أنه يعتقد أن هناك "فرصة تقارب 80 بالمئة" أنه مع تطور الفيروس سيصبح "أقل ضراوة".لكن حذر ستيفان بانسل من أنه لا تزال هناك فرصة بنسبة 20 بالمئة بأن الطفرة التالية يمكن أن تجعل الفيروس أكثر ضراوة من المتحور "أوميكرون".وقال: "أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم بأن "أوميكرون" لم يكن شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نفقد الآلاف من الناس كل يوم حول الكوكب، إذ لا يمكن التنبؤ بالفيروس".وفي أواخر الشهر الماضي، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أنه من "الخطر" افتراض أن "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير الذي يظهر أثناء وباء "كورونا"، أو أننا "في نهاية اللعبة"، بحسب تعبيره.وأوضح أن تعلم التعايش مع (كوفيد-19) لا يمكن أن يعني "أننا نراهن على فيروس لا يمكننا التحكم في تطوره أو التنبؤ به".

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فيروس كورونا, أوميكرون, العالم