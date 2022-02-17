عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/رئيس-وزراء-إيطاليا-زيلينسكي-أعرب-عن-رغبته-في-التحدث-مع-بوتين-وطلب-مساعدتنا-في-ذلك-1058766734.html
رئيس وزراء إيطاليا: زيلينسكي أعرب عن رغبته في التحدث مع بوتين وطلب مساعدتنا في ذلك
رئيس وزراء إيطاليا: زيلينسكي أعرب عن رغبته في التحدث مع بوتين وطلب مساعدتنا في ذلك
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعرب عن رغبته في إجراء محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:09+0000
2022-02-17T14:09+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/17/1043671727_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_857136fb0a42dd560e85ad4c2688a188.jpg
روما - سبوتنيك. وقال دراغي للصحفيين في بروكسل: "الرئيس زيلينسكي طلب أثناء حديثنا التحدث مع بوتين، وإمكانية أن تساعد إيطاليا في ذلك، لقد قدم المشاركون خلال لقاء اليوم الطلب ذاته".وأضاف "هذا لن يكون سهلا ولكن الهدف هو أن يجلس رئيسا روسيا وأوكرانيا على طاولة واحدة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال: "تلقينا إشارات متكررة من كييف تتضمن اقتراحًا بالاجتماع، لكن في كل مرة لم تجبنا كييف على سؤال بسيط: لماذا ولأي غرض".ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يقول "لنتقابل"، ولكن حول موضوع دونباس". ونحن نقول، فلنتحدث عن دونباس مع سكان دونباس، هل لديكم أسئلة لنا حول مواضيع أخرى؟في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على كلمات الزعيم الأوكراني حول لقاء شخصي ، إلى أنه إذا تعلق الأمر بمناقشة مشاكل دونباس، فيجب على القيادة الأوكرانية أولاً وقبل كل شيء أن تلتقي برئيسي لوغانسك ودونيتسك. وبحسب بوتين، من الضروري البدء في التسوية في شرق أوكرانيا، ثم مناقشة هذه القضايا مع أي دولة ثالثة، بما في ذلك روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/17/1043671727_0:0:2685:2013_1920x0_80_0_0_2d5f0a69baa74090ac93728e2312e04f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء إيطاليا: زيلينسكي أعرب عن رغبته في التحدث مع بوتين وطلب مساعدتنا في ذلك

14:09 GMT 17.02.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعرب عن رغبته في إجراء محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وطلب وساطة إيطاليا في هذا الأمر.
روما - سبوتنيك. وقال دراغي للصحفيين في بروكسل: "الرئيس زيلينسكي طلب أثناء حديثنا التحدث مع بوتين، وإمكانية أن تساعد إيطاليا في ذلك، لقد قدم المشاركون خلال لقاء اليوم الطلب ذاته".

وأضاف "هذا لن يكون سهلا ولكن الهدف هو أن يجلس رئيسا روسيا وأوكرانيا على طاولة واحدة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال: "تلقينا إشارات متكررة من كييف تتضمن اقتراحًا بالاجتماع، لكن في كل مرة لم تجبنا كييف على سؤال بسيط: لماذا ولأي غرض".
ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يقول "لنتقابل"، ولكن حول موضوع دونباس". ونحن نقول، فلنتحدث عن دونباس مع سكان دونباس، هل لديكم أسئلة لنا حول مواضيع أخرى؟
في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على كلمات الزعيم الأوكراني حول لقاء شخصي ، إلى أنه إذا تعلق الأمر بمناقشة مشاكل دونباس، فيجب على القيادة الأوكرانية أولاً وقبل كل شيء أن تلتقي برئيسي لوغانسك ودونيتسك. وبحسب بوتين، من الضروري البدء في التسوية في شرق أوكرانيا، ثم مناقشة هذه القضايا مع أي دولة ثالثة، بما في ذلك روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала