https://arabic.sputniknews.com/20220217/رئيس-وزراء-إيطاليا-زيلينسكي-أعرب-عن-رغبته-في-التحدث-مع-بوتين-وطلب-مساعدتنا-في-ذلك-1058766734.html

رئيس وزراء إيطاليا: زيلينسكي أعرب عن رغبته في التحدث مع بوتين وطلب مساعدتنا في ذلك

رئيس وزراء إيطاليا: زيلينسكي أعرب عن رغبته في التحدث مع بوتين وطلب مساعدتنا في ذلك

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعرب عن رغبته في إجراء محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T14:09+0000

2022-02-17T14:09+0000

2022-02-17T14:09+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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روما - سبوتنيك. وقال دراغي للصحفيين في بروكسل: "الرئيس زيلينسكي طلب أثناء حديثنا التحدث مع بوتين، وإمكانية أن تساعد إيطاليا في ذلك، لقد قدم المشاركون خلال لقاء اليوم الطلب ذاته".وأضاف "هذا لن يكون سهلا ولكن الهدف هو أن يجلس رئيسا روسيا وأوكرانيا على طاولة واحدة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال: "تلقينا إشارات متكررة من كييف تتضمن اقتراحًا بالاجتماع، لكن في كل مرة لم تجبنا كييف على سؤال بسيط: لماذا ولأي غرض".ووفقا له، فإن الجانب الأوكراني يقول "لنتقابل"، ولكن حول موضوع دونباس". ونحن نقول، فلنتحدث عن دونباس مع سكان دونباس، هل لديكم أسئلة لنا حول مواضيع أخرى؟في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على كلمات الزعيم الأوكراني حول لقاء شخصي ، إلى أنه إذا تعلق الأمر بمناقشة مشاكل دونباس، فيجب على القيادة الأوكرانية أولاً وقبل كل شيء أن تلتقي برئيسي لوغانسك ودونيتسك. وبحسب بوتين، من الضروري البدء في التسوية في شرق أوكرانيا، ثم مناقشة هذه القضايا مع أي دولة ثالثة، بما في ذلك روسيا.

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