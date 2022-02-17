https://arabic.sputniknews.com/20220217/روسيا-تحدث-نظام-التحذير-المبكر-من-الصواريخ-1058727869.html
روسيا تحدث نظام التحذير المبكر من الصواريخ
روسيا تحدث نظام التحذير المبكر من الصواريخ
سيتم الانتهاء من إعادة تسليح نظام التحذير من الهجوم الصاروخي المحلي بحلول نهاية العقد الحالي، مع الانتهاء من تحديث الرادارات بعيدة المدى من طراز "فورونيج"... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:43+0000
2022-02-17T07:43+0000
2022-02-17T08:32+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال سيرغي سوشكو، رئيس مركز التحذير من الهجمات الصاروخية الرئيسي لقوات الفضاء الروسية، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إنه سيتم التحكم في مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية المحتملة بواسطة عدة مركبات فضائية في وقت واحد. سيتيح ذلك تحديد موقع الإطلاق، وجمع المعلومات عنه بأسرع ما يمكن وبصورة موثوقة.يعمل النظام كالآتي: يتم الكشف عن وهج صاروخ تم إطلاقه بواسطة أجهزة استشعار الأقمار الصناعية الموجودة على ارتفاع 40 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض - وتستهدف معداتها باستمرار المناطق المعرضة للصواريخ. يتم إرسال المعلومات حول إطلاق الصاروخ واتجاهه إلى موقع القيادة الأرضية، وبعد فحص شامل، يتم إصدار تحذير، يتم إرساله إلى نقاط التحكم في الدولة والقوات المسلحة الروسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا تحدث نظام التحذير المبكر من الصواريخ
07:43 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
سيتم الانتهاء من إعادة تسليح نظام التحذير من الهجوم الصاروخي المحلي بحلول نهاية العقد الحالي، مع الانتهاء من تحديث الرادارات بعيدة المدى من طراز "فورونيج" بالقرب من إيركوتسك وكراسنودار، وكذلك إنشاء وسائل جديدة أكثر قوة للتحكم في الفضاء الجوي في منطقة لينينغراد.
وقال سيرغي سوشكو، رئيس مركز التحذير من الهجمات الصاروخية الرئيسي لقوات الفضاء الروسية، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إنه سيتم التحكم في مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية المحتملة بواسطة عدة مركبات فضائية في وقت واحد. سيتيح ذلك تحديد موقع الإطلاق، وجمع المعلومات عنه بأسرع ما يمكن وبصورة موثوقة.
يعمل النظام كالآتي: يتم الكشف عن وهج صاروخ تم إطلاقه بواسطة أجهزة استشعار الأقمار الصناعية الموجودة على ارتفاع 40 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض - وتستهدف معداتها باستمرار المناطق المعرضة للصواريخ. يتم إرسال المعلومات حول إطلاق الصاروخ واتجاهه إلى موقع القيادة الأرضية، وبعد فحص شامل، يتم إصدار تحذير، يتم إرساله إلى نقاط التحكم في الدولة والقوات المسلحة الروسية.