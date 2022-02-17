عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220217/روسيا-تحدث-نظام-التحذير-المبكر-من-الصواريخ-1058727869.html
روسيا تحدث نظام التحذير المبكر من الصواريخ
روسيا تحدث نظام التحذير المبكر من الصواريخ
سيتم الانتهاء من إعادة تسليح نظام التحذير من الهجوم الصاروخي المحلي بحلول نهاية العقد الحالي، مع الانتهاء من تحديث الرادارات بعيدة المدى من طراز "فورونيج"... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:43+0000
2022-02-17T08:32+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050165285_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35ac5e3283aaff2b13757ab9f5237e66.jpg
وقال سيرغي سوشكو، رئيس مركز التحذير من الهجمات الصاروخية الرئيسي لقوات الفضاء الروسية، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إنه سيتم التحكم في مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية المحتملة بواسطة عدة مركبات فضائية في وقت واحد. سيتيح ذلك تحديد موقع الإطلاق، وجمع المعلومات عنه بأسرع ما يمكن وبصورة موثوقة.يعمل النظام كالآتي: يتم الكشف عن وهج صاروخ تم إطلاقه بواسطة أجهزة استشعار الأقمار الصناعية الموجودة على ارتفاع 40 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض - وتستهدف معداتها باستمرار المناطق المعرضة للصواريخ. يتم إرسال المعلومات حول إطلاق الصاروخ واتجاهه إلى موقع القيادة الأرضية، وبعد فحص شامل، يتم إصدار تحذير، يتم إرساله إلى نقاط التحكم في الدولة والقوات المسلحة الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050165285_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_438a388e6f51326b3c6e24b36bc4b7df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, سلاح روسيا

روسيا تحدث نظام التحذير المبكر من الصواريخ

07:43 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 17.02.2022)
© REUTERS / Thom Baurطاقم "Inspiration4" المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ "سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Thom Baur
تابعنا عبرGoogle news
سيتم الانتهاء من إعادة تسليح نظام التحذير من الهجوم الصاروخي المحلي بحلول نهاية العقد الحالي، مع الانتهاء من تحديث الرادارات بعيدة المدى من طراز "فورونيج" بالقرب من إيركوتسك وكراسنودار، وكذلك إنشاء وسائل جديدة أكثر قوة للتحكم في الفضاء الجوي في منطقة لينينغراد.
وقال سيرغي سوشكو، رئيس مركز التحذير من الهجمات الصاروخية الرئيسي لقوات الفضاء الروسية، لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إنه سيتم التحكم في مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية المحتملة بواسطة عدة مركبات فضائية في وقت واحد. سيتيح ذلك تحديد موقع الإطلاق، وجمع المعلومات عنه بأسرع ما يمكن وبصورة موثوقة.
يعمل النظام كالآتي: يتم الكشف عن وهج صاروخ تم إطلاقه بواسطة أجهزة استشعار الأقمار الصناعية الموجودة على ارتفاع 40 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض - وتستهدف معداتها باستمرار المناطق المعرضة للصواريخ. يتم إرسال المعلومات حول إطلاق الصاروخ واتجاهه إلى موقع القيادة الأرضية، وبعد فحص شامل، يتم إصدار تحذير، يتم إرساله إلى نقاط التحكم في الدولة والقوات المسلحة الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала