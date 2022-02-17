https://arabic.sputniknews.com/20220217/روسيا-تكتسح-أكبر-الدول-المصدرة-للغاز-الطبيعي-في-العالم-1058774293.html
روسيا تكتسح... أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
روسيا تكتسح... أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:35+0000
2022-02-17T16:35+0000
2022-02-17T16:35+0000
انفوجرافيك
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في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
روسيا تكتسح... أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
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تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.
في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.