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https://arabic.sputniknews.com/20220217/روسيا-تكتسح-أكبر-الدول-المصدرة-للغاز-الطبيعي-في-العالم-1058774293.html
روسيا تكتسح... أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
روسيا تكتسح... أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:35+0000
2022-02-17T16:35+0000
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في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.
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انفوجرافيك, инфографика

روسيا تكتسح... أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم

16:35 GMT 17.02.2022
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تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.
أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم - سبوتنيك عربي
في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.
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