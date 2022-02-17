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https://arabic.sputniknews.com/20220217/روسيا-سيارة-جديدة-تقلص-مدة-تزود-طائرات-سلاح-الجو-بالوقود-مرتين-1058754330.html
روسيا... سيارة جديدة تقلص مدة تزود طائرات سلاح الجو بالوقود مرتين
روسيا... سيارة جديدة تقلص مدة تزود طائرات سلاح الجو بالوقود مرتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء سيارة جديدة لتزويد طائرات القوات الجوية بالوقود في المطار. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T12:42+0000
2022-02-17T12:42+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال مصدر في وزارة الدفاع، إن سيارة "أ تي زي- 20-6560" تستطيع أن تزود عدة طائرات بالوقود في وقت واحد بشكل أوتوماتيكي".وأضاف: "تتيح السيارة الجديدة تقليص مدة تزود الطائرة بالوقود مرتين. وقد بدأت القوات تجرّب نموذجا تجريبيا من سيارة "أ تي زي- 20-6560".وتفي السيارة الجديدة بمتطلبات الجودة والدقة لتزويد الطائرة بكمية محددة من الوقود.واحتفلت القوات المسلحة الروسية في 17 فبراير/شباط بذكرى إنشاء جهاز المحروقات المسؤول عن تزويد القوات بالوقود ومواد التشحيم والتزييت.
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رصد عسكري, روسيا

روسيا... سيارة جديدة تقلص مدة تزود طائرات سلاح الجو بالوقود مرتين

12:42 GMT 17.02.2022
© Sputnik . Aleksandr Utkin / الذهاب إلى بنك الصورمطار عسكري
مطار عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Aleksandr Utkin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء سيارة جديدة لتزويد طائرات القوات الجوية بالوقود في المطار.
وقال مصدر في وزارة الدفاع، إن سيارة "أ تي زي- 20-6560" تستطيع أن تزود عدة طائرات بالوقود في وقت واحد بشكل أوتوماتيكي".
وأضاف: "تتيح السيارة الجديدة تقليص مدة تزود الطائرة بالوقود مرتين. وقد بدأت القوات تجرّب نموذجا تجريبيا من سيارة "أ تي زي- 20-6560".
وتفي السيارة الجديدة بمتطلبات الجودة والدقة لتزويد الطائرة بكمية محددة من الوقود.
واحتفلت القوات المسلحة الروسية في 17 فبراير/شباط بذكرى إنشاء جهاز المحروقات المسؤول عن تزويد القوات بالوقود ومواد التشحيم والتزييت.
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